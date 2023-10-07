Даже человеку, далекому от темы, ясно: год для сельхозтоваропроизводителей нынче выдался непростой – с погодой не поспоришь. Поэтому урожай в Заринском районе на полях не радует крестьянина. И влажность зерна для некоторых руководителей хозяйств станет еще одной препоной в получении прибыли от своего труда.

Если ориентироваться на районную сводку от 2 октября, то в 2022 году полеводы убрали посеянное на площади 84% от плана, тогда как в этом лишь на 57,7%. И причина тому – непогода.

Например, Иван Краснов, руководитель жуланихинского СПК «Колос», сетует на то, что урожай с полей убран лишь на 60%. Но и это не самое печальное. Из-за мокрой осени зерно в колосе напитано влагой, от которой при устаревшем оборудовании избавиться непросто.

– Нашей зерносушилке уже порядка двадцати лет, – уточняет Краснов. – 150 тонн выдают комбайны в сутки, а сушилка принимает лишь 40. Чтобы разогреть ее до необходимой температуры, требуется много времени. Влажность пшеницы в этом году 21% при норме в 14%.

Та же картина и с рапсом: сейчас показывает 9% вместо положенных 7%. А сопревший кислый рапс никто не берет, да и зерновая сушилка для него не подходит.

Сейчас, по словам руководителя хозяйства, на полях еще есть яровая пшеница, рапс и гречиха, убранные в валки.

Чуть легче обстоят дела с уборкой в хозяйствах «Алтай» и «Правый берег». Новое оборудование до кондиции зерно доводит. Сейчас там полным ходом идет сушка льна и рапса. Но опять же вопрос реализации своей продукции волнует и там: рапс с 45 тысяч рублей за тонну упал в этом году до 35 тысяч.

В новозыряновском ООО «ЗОН» при самой высокой урожайности яровой тоже есть проблема с влажностью зерна. Александр Фанненштиль, руководитель хозяйства, однозначно говорит о том, что для хранения пшеница не подходит, поэтому только сушка. Благо новый мехток справляется хорошо. В этом хозяйстве на полях еще рапс, горох и гречиха.

Один из флагманов сельского хозяйства в Заринском районе – «Блиновское». Предприятие не упускает хорошие деньки, задействует всю технику на полях. Яровая пшеница в этом сезоне показала неплохую урожайность – 33 ц/га. Ее убрали полностью с площади в 723 гектара. Но и яновские поля не обошли дожди – избыточная влажность есть. Сегодня там молотят сою, которая посеяна на площади 816 гектаров. Пока убрали лишь половину урожая. Она дает 20 центнеров с гектара.

Отдельной темой в сентябре – октябре становится и животноводство. Хозяйства района начали переводить крупный рогатый скот на стойловое содержание.

Первыми на прошедшей неделе это сделали в гришинском СПК «Жданова» и в сосновском СПК имени Фрунзе.

3 октября крупный рогатый скот в СПК «Колос» также был переведен на зимнее стойловое содержание. Стадо в 1400 голов будет зимовать в обновленных теплых дворах, последний из которых этим летом пережил капитальный ремонт.

Корма в этих хозяйствах заготовлены в полном объеме.

Немного тянет с переводом буренок под крышу СПК «Путь Победы» из Воскресенки. Чтобы перевести животных, нужно подвезти корма, а это упирается в дефицит рабочих рук. Пока там домолачивают пшеницу и надеются, что погода даст им шанс управиться до конца недели.

В общем, сейчас самыми актуальными для руководителей сельхозпредприятий стали погодные прогнозы Гидрометцентра. Убежать от непогоды, конечно, не получится, но поднажать с уборкой надо. А уж какой будет прибыток с урожая – время покажет.

Ксения Литвинова.

В алтайских лесах высадили более 12 млн саженцев

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горняк22



Взято отсюда