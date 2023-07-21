Виктор Томенко проверил, как внедряют алтайский сельский стандарт в Тальменском районе

Глава региона посетил новую школу в райцентре и агропредприятие – будущий драйвер местной экономики.

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Современная школа откроется в Тальменке уже 1 сентября. В новом здании – большая библиотека, два спортзала с раздевалками и душевыми комнатами, актовый зал с костюмерными, просторная столовая. Завершается благоустройство прилегающей территории с площадками для активного отдыха и спорта.

«У нас уже 492 ученика зачислены, ожидаем ещё, проектная мощность школы 550. Школа оснащена. Везде новая мебель, учебное, лабораторное оборудование. Спортивное оборудование», — рассказала директор школы Татьяна Лопатина.

За пять лет в крае отремонтировали 444 школы и построили 10 новых. В этом году в сентябре свои двери откроют новые школы не только в Тальменке, но и в Барнауле, во Власихе, Покровке Родинского района. Губернатор Виктор Томенко отметил, что «алтайский сельский стандарт» должен включать в себя развитие всей инфраструктуры сел. Не только объектов образования – школ и детских садов – но и больниц, домов культуры, дорог, коммунальной инфраструктуры, благоустройство улиц, парков, площадей.

«Но то, что мы увидели в Тальменке, это за пределы сельского стандарта уходит далеко. Мы посмотрели, условия для учебы, для развития, для раскрытия личности просто невероятные. Здорово», — поделился губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Новая школа будет очень востребована – в районе много семей с детьми. Сюда едут и здесь надолго остаются работать и жить молодые специалисты – экономика территории динамично развивается. Один из примеров: предприятие «ЭкоНиваАлтай» строит в Тальменке современный животноводческий комплекс, рассчитанный более, чем 6 тысяч коров. Полностью его введут в эксплуатацию к концу 2024 года. Запуск проекта позволит создать новые рабочие места для местных жителей.

«Уже сейчас, чтобы запустить рабочие процессы набрана стартовая команда – 170 человек. Остальных мы доберём в процессе ввода объекта в эксплуатацию. Средняя зарплата в моменте составляет свыше 55 тысяч рублей», — сообщил директор по Сибирскому региону группы компаний «ЭкоНива» Сергей Ляхов.

Виктор Томенко подчеркнул, что столь крупный проект с объёмом инвестиций порядка 3,5 миллиардов рублей – станет драйвером развития всего района для всего района и новым источником качественного сырья для алтайских переработчиков молока.

Инвестиции в агропредприятия позволяют развивать экономику алтайских сёл. За пять лет в животноводство края вложено 14 миллиардов рублей. Это стало возможно, в том числе благодаря госпомощи, которую получают хозяйства. Так, на техническое перевооружение животноводства выделено более миллиарда рублей господдержки.