Власти Запорожья возьмут лучшие практики советского опыта для развития экономики

Власти Запорожской области планируют развивать экономику региона, используя лучшие советские практики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программу развития региона.

Новая экономическая модель рассчитана на ближайшие 10 лет. В качестве примера в документе привели государственно-частное партнерство.

«Баланс личного интереса и достойная жизнь для каждого», — отметили в программе.

В документе указали, что, следуя указаниям президента России Владимира Путина по сохранению экономического суверенитета, в Запорожской области взяли лучшие практики советского опыта. По мнению авторов программы, это поможет обеспечить продовольственную безопасность и защиту жителей.

По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, когда экономика Запорожья росла на 15% в год, лучший советский опыт совместили с рыночной моделью и «получили конкретный результат».

В марте президент Путин провел встречу с Балицким, на которой обсудил социально-экономические вопросы развития региона.

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.

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