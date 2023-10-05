Вопреки жалобам покупателей, Минсельхоз доказал достаток курятины в Барнауле

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В региональном Минсельхозе сообщают, что в Алтайском крае существенно выросло производство мяса кур, что перекрыло рост объемов вывоза этого продукта из региона.

По данным Министерства сельского хозяйства, обеспечение жителей региона мясом кур в 2023 году выросло на 12%. Этому способствовал существенный рост объемов производства, следует из ответа врио министра Сергея Межина на запрос “Толка” .

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В начале мая килограмм курицы в Алтайском крае можно было купить за 158,91 рублей. Сейчас этот “народный деликатес” стоит 221,65 рублей за кило. Но порой даже за такую бешеную цену курятину не найти

Напомним, в сентябре “Толк” опубликовал материал о том, что в Барнауле отмечается дефицит мяса кур. В сетевых магазинах порой не найти нужную позицию – холодильники пустуют.

Тренд подтвердил учредитель компании “Вкусная жизнь” Василий Кузьменко. По его словам, местные птицефабрики отгружают продукцию в недостаточном объеме.

Также издание писало о повышение цен на самый востребованный вид мяса. По данным Алтайкрастата на 25 сентября 2023 года, килограмм стоил 222,78 рублей тогда как в первом полугодии только 160-170 рублей кг.

Что ответил Минсельхоз

В ответе Минсельхоза говорится, что за январь-август 2023 года объем производства мяса кур в Алтайском крае составил почти 56 тыс. тонн. Это больше аналогичного периода на почти 15 тыс. тонн.

Также по данным управления ветеринарии края, вывоз мяса кур из региона за первые восемь месяцев года составил 39 тыс. тонн. Это на десять тыс. тонн больше, чем в прошлом году. И, наконец, ввоз мяса кур остался на уровне прошлого года и составил 23,5 тыс. тонн.

“Таким образом, с учетом производства, вывоза и ввоза обеспеченность мясом птицы в регионе не только сохраняется на уровне прошлого года, но и возросла практически на 12%“, – сообщает в своем ответе Сергей Межин.

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В сравнении с данными органа статистики за прошлую неделю средние цены на все виды мяса в Алтайском крае немного подросли

Также врио министра пояснил причины повышения цен на мясо птиц. В числе ранее незваных – увеличение затрат на кормовые добавки, ветпрепараты, упаковки и другие составляющие.

“Рост цен на российском рынке обусловлен рядом факторов, – отвечает Сергей Межин. – В число которых входит инвестиционная нагрузка производителей, обеспечение роста заработной платы сотрудникам“.

Напомним, что самая крупная в регионе фабрика по производству мяса кур – АО “Куриное царство”, представляющее “Алтайский бройлер” (входит в ГК “Черкизово”).

Ранее СМИ сообщали, что до 2025 года в алтайское предприятие планируют вложить около 5 млрд рублей. В том числе в 2023 году инвестиции в расширение мощности убойного завода с 6 тыс. до 10 тыс. голов птицы в час составят 1,2 млрд рублей, рассказал руководитель “Алтайского бройлера” Румиль Зинюров.

Также сообщалось, что выбраны участки в Зональном районе для строительства новых площадок содержания птиц. Ожидается, что в 2025 году производство увеличится до 115 тыс. голов птицы в живом весе. В прошлом году предприятие выпустило около 67 тыс. тонн птицы в живом весе, в этом году объем производства должен составить свыше 80 тыс. тонн, сообщает портал “Спецагро” .

горняк22



Взято отсюда