ВРП в Алтайском крае может вырасти до 1,3 трлн рублей до 2026 года
В регионе ожидают развитие промышленного производства, сельского хозяйства и инвестиционной деятельности.
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Валовой региональный продукт (ВРП) Алтайского края может вырасти до 2026 года почти до 1,3 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на АКЗС.
В структуре ВРП драйверами экономического роста станут отрасли, ориентированные на экономику предложения, обеспечивающие импортозамещение и инвестиционно-инновационную модель развития, это отрасли обрабатывающей промышленности, сфера информационных технологий, наука, строительный и транспортный комплексы, отрасли социальной сферы, в том числе определяющие повышение качества человеческого капитала, такие как образование и здравоохранение», — сообщили в пресс-службе.
В промышленности объем отгруженной продукции собственного производства до конца 2026 года достигнет почти 790 млрд рублей. В конце 2026 года объем продукции сельского хозяйства составит около 300 млрд рублей.
Горняк22
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