Гагин: ВС РФ заняли ключевую высоту на Донецком направлении

Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы РФ смогли занять одну из ключевых высот под Донецком. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши подразделения заняли одну из ключевых высот под Донецком. Ситуация для подразделений ВСУ в этом направлении усложняется», — сказал Гагин.

По его словам, Вооруженные силы Украины пытаются перебрасывать резервы на Донецкое направление.

Ранее руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ продвинулись на 200 метров в районе населенных пунктов Приютное и Новодаровка, расположенных в Запорожской области. По словам Рогова, российские военные провели успешную атаку на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на указанном участке фронта. Как сказал глава движения, «штурмовики хорошо отработали».

Кроме того, он рассказал о ходе боевых действий на Времевском направлении. Председатель общественного движения подчеркнул, что российские солдаты также провели несколько успешных атак в направлении донецких сел Новомайорское и Новодонецкое.

Ранее в Запорожской области рассказали об успешной контратаке ВС РФ вблизи села Вербовое.

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