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У кого изменится пенсия с 1 августа и на какие прибавки можно рассчитывать

редактор01 mins

Фото: Unsplash.com

Через пару недель нескольким категориям пенсионеров пересчитают социальные выплаты. Положенные прибавки начислят автоматически, за ними никуда обращаться не нужно

С 1 августа в России пересчитают пенсии нескольким категориям пенсионеров.

Работающим

Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии. Это происходит ежегодно. Максимально выплата может увеличиться на стоимость 3 пенсионных баллов, рассказала агентству “Прайм” эксперт-экономист Людмила Иванова-Швец. Максимальная прибавка составит около 370 рублей в месяц.

Уволившимся

Пересчитают выплаты пенсионерам, которые уволились в предыдущие месяцы и перешли в статус неработающих. Их пенсия увеличится на размер всей предыдущей индексации.

80-летним

Пенсию повысят россиянам, который в прошлом месяце исполнилось 80 лет. Они получат удвоенную фиксированную часть пенсии. Сейчас она составляет 7567 рублей.

Никаких заявлений писать не нужно, перерасчет происходит автоматически.

Ранее “Толк” рассказал , что в Госдуме обсуждают новый пенсионный законопроект. Депутаты предлагают автоматически (без обращения претендентов в Социальный фонд) назначать страховые и социальные пенсии по случаю потери кормильца, а также социальные пенсии детям, оба родителя которых неизвестны. В настоящее время, чтобы получить пенсию по потере кормильца или перерасчет, надо сходить в Социальный фонд.

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