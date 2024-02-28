Константин проведет за решеткой следующие восемь лет

28 февраля 2024, 13:1021Написать комментарий

26 февраля Ленинский районный суд огласил приговор Константину Падуну, который задушил бывшую жену и оставил своих детей без матери. Сторона потерпевших вышла из зала заседаний в расстроенных чувствах. Их адвокат настаивала на максимальном сроке по статье об убийстве — 15 лет.

Срок Константину считают с января 2023 года — с начала разбирательств. Напомним, экс-супруги жили в одной квартире. Их конфликты продолжались и после развода. В ночь на 5 января прошлого года Константин убил Елену и вынес ее тело в мешке на крышу дома. Случившееся он замаскировал под исчезновение, но спустя несколько дней признался в содеянном.

Дело рассматривали дважды. В июле прошлого года дело вернули прокурору из-за недочетов в материалах. Позже их отдали судье Ирине Завьяловой.

Во время прений Падун рассказывал, что жизнь в браке для него была невыносимой: жена изменяла, кидалась на него драться и транжирила деньги, которые он зарабатывал отделочником.

Адвокат потерпевшей стороны назвала эту версию «неправдой от начала и до конца».

Падуна признали виновным в умышленном убийстве бывшей супруги. Однако срок ему посчитали даже меньший, чем просил прокурор. Сторона гособвинения запрашивала для подсудимого девять лет и десять месяцев лишения свободы.

Корреспондент NGS22.RU спросила у адвоката Падуна Виталия Алексеева, будет ли апелляция и что о своем наказании думает убийца.

— Мы разговаривали [с Константином]. Приговоры вручили. Я к нему поеду в СИЗО и будем обсуждать вопрос по поводу апелляции. Наказание, скажем так, среднестатистическое: ни чересчур строгое, ни чересчур мягкое. Константин не показывал свои чувства, потому что понимал, что его осудят по части 1 статьи 105. У потерпевших своя позиция, у нас — своя.

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Взято Источник

28.02.2024