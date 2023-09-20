За лето курятина в Алтайском крае бешено подорожала и становится дефицитом - ГОРНЯК22

Фото: "Толк"

В начале мая килограмм курицы в Алтайском крае можно было купить за 158,91 рублей. Сейчас этот “народный деликатес” стоит 221,65 рублей за кило. Но порой даже за такую бешеную цену курятину не найти

С начала мая 2023 года охлажденные и мороженые куры в Алтайском крае подорожали на 39,4%, в Барнауле и вовсе на 41%, следуют из отчетов Алтайкрастата за 10 мая и 11 сентября. Но главная проблема – курятина стала дефицитным товаром, почти исчезнув из холодильников местных магазинов.

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Алтайкрайстат сообщает, что начиная с ноября 2022 года цена на курятину держалась около 170 рублей за кг. В апреле она упала до 156,8 рублей за кг, а потом начался рост. В итоге в начале сентября этот продукт стоил 221,65 рублей (223,25 в Барнауле). При этом в России средняя потребительская цена охлажденных и замороженных куриных тушек в августе составила 208,8 рубля за килограмм, сообщает портал “Мясной эксперт” . Тренд на рост цены в крае отмечался уже в 2021 году. Тогда выросла мировая цена на зерно и импортные составляющие рациона птиц – аминокислоты, витамины, микроэлементы. Еще подорожала упаковка и логистика, писала “Алтайская правда” со ссылкой на минсельхоз.

Другие виды мяса подорожали не так сильно, утверждает Алтайкрайстат. Так, говядина и свинина в начале осени прибавили только 1% (стоили 462,3 и 328,58 рублей соответственно), а баранина только 0,2% (586,84 рублей).

Из всех приведенных позиций из мониторинга цен – цены на курицу показали самый мощный рост. Хотя это мясо по-прежнему остается самым дешевым на прилавках магазинов.

По данным Алтайкрайстата Фото: “Толк” На прилавках пусто

Курятина стала не просто дорогой. Она исчезает с прилавков магазинов. “Вечером приходишь за, например, голенями, а холодильники пустые. В лучшем случае на дне лежат несколько тушек кур, иногда филе. И так не только в ближайшем “Магните”. В “Мария-Ра” пусто, в “Пятерочке” тоже. Купить нужную позицию – удача”, – говорит жительница Барнаула Мария.

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Учредитель компании “Вкусная жизнь” Василий Кузьменко, подтвердил исчезновение мяса кур с прилавков своей сети и других магазинов. Он назвал две главные причины, определивших текущий тренд:

“Первый фактор – отгрузки за доллары на экспорт в дружественные страны – Иран, Индий, ОАЭ, Таджикистан, Узбекистан. Соответственно, цена очень выросла и действительно, эта неприятная история началась с середины лета. И второй фактор: инкубационное яйцо ранее покупали за рубежом. Сейчас санкции, а российских предприятий, которые занимаются производством такой продукции, мало. Соответственно, птицефабрики испытывают дефицит“.

Также Россия экспортирует курятину в Саудовскую Аравию и Китай. Последний, сообщает федеральный Россельхознадзор, с начала 2023 года купил в Алтайском крае 107 партий продукции (крылья и лапки куриные мороженые) весом 2 889 тонн.

“Мы готовы покупать курятину даже по такой высокой цене (240 рублей за кг), потому что потребитель купит ее. Но мы реально “голодаем” без курицы. Ее просто нет, говорят на птицефабриках. Ту неделю (11-17 сентября, – Прим. ред. ) мы не отгружали процентов 50 от заявок. Эту неделю нам вроде как подтвердили объем. Что дают, то и берем”, – продолжает Кузьменко.

Что говорят “ответственные”

На ведущей алтайской фабрике по производству “Алтайский бройлер” редакции “Толка” ответили: продукция на наш регион отгружается в полном объеме в соответствие с заключенными контрактами. Однако в пресс-службе головной компании – ГК “Черкизово” – отказались предоставить информацию об объемах и динамике отгрузки по сравнению с 2022 годом.

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На “Новосибирской птицефабрике” уточнили, что с крупными сетями работают по системе торгов. Если торги выигрываются, то продукция отгружается на распределительный центр, а потом сеть принимает решение, в какой именно регион ее направить. Прокомментировать объем отгрузок именно в Алтайский край невозможно.

На небольшом предприятие “Сибирская птица” также отгружают в полном объеме в соответствие с контрактами. Однако там отметили, что отрасли переживает непростые времена. В регионе закрыты ряд фабрик. В том числе Новоеловская птицефабрика (Тальменский район), которую ранее представлял собственник компании “Алтайские закрома” Александр Терновой. А также птицефабрику “Благовещенская” в начале года признали банкротом, писал “Толк“.

Корреспондент “Толка” отправил в крупные сети ритейлеров запрос о причинах тренда, однако его проигнорировали.

Редакция “Толка” отправила запрос по ситуации на рынке в управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.