За полгода Центры поддержки экспорта регионов помогли 1,5 тыс. компаний заключить контракты на $0,5 млрд

В Архызе завершилась Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта. От Алтайского края в ней приняли участие начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев , директор НО «Алтайский фонд МСП» Антон Слободчиков и заместитель директора НО «Алтайский фонд МСП» Станислав Татаринцев .

Конференция собрала представителей Российского экспортного центра, центров поддержи экспорта из 80 регионов страны и центров «Мой бизнес». Во время мероприятия были подведены итоги работы Центров поддержки экспорта за 1 полугодие 2023 года. Так, более 19 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса получили услуги центров поддержки экспорта, а 1,5 тыс. компаний при содействии Центров поддержки экспорта заключили экспортные контракты на общую сумму почти $0,5 млрд.

«Развитие экспортного потенциала должно стать одним из приоритетных направлений каждого региона. Компании, готовые экспортировать, привносят наибольший вклад в развитие экономики регионов и страны в целом, таким компаниям необходима государственная поддержка и содействие в выходе на зарубежные рынки, которую готовы оказать региональные центры поддержки экспорта», – отметил Роман Генкель , вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра.

По словам заместителя директора НО «Алтайский фонд МСП» Станислава Татаринцева , благодаря конференции центры поддержки экспорта имеют возможность обменяться опытом с коллегами, делиться лучшими практиками, обсудить текущие сложности и пути их решения. Мероприятие показало, что работа по поддержке экспортеров в субъектах идёт эффективно, что положительно влияет на экономическое развитие регионов.

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АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».