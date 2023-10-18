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Зачем Банк России поднял ставку до 13%: разбор от ученого-экономиста АлтГУ

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Совет директоров Банка России 15 сентября принял решение повысить ключевую ставку до 13% годовых. Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Разбираемся в теме вместе с доцентом кафедры финансов и кредита международного института экономики, менеджмента и информационных систем АлтГУ Анной Мартенс .

Ставка рефинансирования (учетная) и ключевая ставка — синонимы или нет

Нет, это разные ставки Центрального банка. Так, ставка рефинансирования (учетная ставка) — это размер годовых процентов, подлежащий уплате Банку России за кредиты, предоставленные кредитным организациям. В свою очередь, под ключевой ставкой понимается ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам на одну неделю, а также готов принимать от банков деньги на депозиты на тот же срок. В России ставка рефинансирования устанавливалась и использовалась ЦБ РФ до 01.01.2016 года, после её использования приостановили и Банк России перешёл на ключевую ставку. Но в связи с тем, что в законодательстве ставка рефинансирования используется для начисления штрафов, пени и пр., ее размер приравнивается к ключевой ставке, но Банком России в денежно-кредитном регулировании не используется.

Каков механизм ключевой ставки

Повышая или понижая ключевую ставку, Банк России формирует для коммерческих банков ценовой ориентир стоимости кредитных и депозитных ресурсов. А значит, если ставка растет, то будет расти для коммерческих банков и стоимость привлечения от ЦБ РФ кредитов, а также доход от размещения депозитов. При высокой ставке денежная масса уходит в сбережение, снижается объем кредитования. Высокая процентная ставка свидетельствует о политике дорогих денег. И должна оказывать давление на денежную массу и снижать инфляцию.

Зачем Банк России резко поднял ставку с 7,5 % до 13% в короткий промежуток времени

С августа 2023 по октябрь 2023 года ЦБ РФ транслировал мягкую монетарную политику, то есть держал низкую ключевую ставку для стимулирования переструктурирования экономики, предоставляя возможность банкам выдавать дешёвые в рамках текущей инфляции кредиты. На текущий момент наблюдается, перегрев на кредитном рынке, инфляционное давление, девальвация рубля. Для стабилизации ситуации ЦБ резко поднимает уровень ключевой ставки, стимулируя к выводу денежных средств в сбережения и инвестиции, снижение объемов кредитования. Тем самым денежная масса в экономике снижается, а значит замедляется рост инфляции и снижается давление на курс рубля.

Высокая на текущий момент ключевая ставка или нет?

Данный размер ключевой ставки не самый высокий. Так, совершенно недавно её размер составлял 20% (на 1 апреля), но уже с 13 апреля наблюдалась тенденция ее понижения (к концу июня 2022 года ЦБ плавно понизил ставку до 9,5%).

Что будет дальше

Для понимания текущего тренда, необходимо знать, что Банк России для регулирования инфляции использует механизм инфляционного таргетирования, в рамках которого на 2024-2025 года установлен ориентир по годовой инфляции в России 4%. Из этого следует, что при стабилизации экономики, темпов инфляции и курса рубля размер ключевой ставки вернётся к уровню 7% и ниже.

Горняк22

Взято отсюда

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