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Зарема Салихова предложила перевести «низкую» зарплату Кузяева в рубли

ГОРНЯК2201 mins

Зарема Салихова похвалила футболиста Кузяева за переезд в европейский чемпионат

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала об отношении к переходу полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева во французский «Гавр». Ее слова передает «РБ Спорт».

«Cтоило ли Кузяеву уезжать из Роccии на зарплату 350 тыcяч евро в год? Может, у него мечта была поиграть в Европе. Кузяев поиграл за cборную Роccии, выиграл c «Зенитом» вcе что можно, заработал доcтаточно. Теперь почему бы не попробовать cебя в другом чемпионате? Наоборот, это похвально.

Здесь встречный вопрос: «Сколько стоит мечта?». К тому же, переведите эти деньги в рубли. Не так мало получается, однако», — сказала Салихова.

30-летний полузащитник перешел в «Гавр» летом 2023 года, подписав контракт с французским клубом до 2025 года. На данный момент он провел два матча в чемпионате Франции и отметился голом.

Стоит отметить, что это уже не первый уход Кузяева из «Зенита». По истечении предыдущего контракта он также ждал предложение от зарубежных клубов, но не получил их и вернулся в Санкт-Петербург.

Ранее отец Кузяева рассказал об отношении к игроку во Франции.

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