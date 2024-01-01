Новым и старым участникам обязательно к прочтению

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ВЕДИТЕ СЕБЯ ДОСТОЙНО. Что это значит:

-уважайте собеседника, даже если вы с ним не согласны.

-воздерживайтесь от оскорбительных выражений и тона

-не затрагивайте заведомо болезненных тем, способных вызвать агрессию: религию, политику, любых триггерных тем.



Недопустимы сообщения, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь. А также, сообщения сексуального характера, угрозы расправой в реальной жизни, угрозы баном, дискриминация людей по религиозному или другим признакам, пропаганда/обсуждение нацизма, наркотиков.



Категорически запрещен спам- массовая рассылка сообщений рекламного характера.

Любые высказывания в адрес администратора или модераторов. Не согласны с действиями? Кнопка ВЫХОД всегда на месте.



Любой оффтоп: если группа для продаж -публикуем объявления, если группа про животных- то общаемся только на эту тему.



У нас нельзя публиковать конкурсы, розыгрыши, азартные игры и подобное, скидки / “скидочные” группы и прочие сомнительные сообщения, продажа карт.

Для этого есть специальные группы .



Не публикуйте вакансии без подробного описания работы, оплаты.

КАТЕГОРИЧЕСКИ! запрещены активные ссылки (любые), а также ссылки (QR-код) в фото и картинках объявлений.



Допустимый интервал размещения объявлений – сутки.