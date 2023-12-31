В целом предстоящий год не сулит серьезных катаклизмов

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Карты Таро – мощный инструмент предсказания. Даже одна карта способна дать дельный совет. А уж полный расклад подскажет, на что обратить внимание в наступающем году, чтобы он сложился как можно удачнее.

По просьбе amic.ru барнаульский таролог Галина Петрик составила прогноз для каждого знака зодиака.

1

Овен

Фото: amic.ru Выпал аркан Шут Это карта обнуления и новизны. Овнам захочется попробовать что-то такое, чего они прежде никогда не делали, и карты советуют прислушаться к этому порыву, особенно в тех сферах, где были явно слабые места. В работе и финансах представителей знака ждет реализация амбициозных планов, но только в том случае, если они не будут отказываться от дел, как бы много их ни было, и воспользуются советами тех, кто уже оказывался в аналогичных ситуациях. В семейной сфере следует уделить внимание детям, но не столько в формате заботы и опеки, сколько в погружении в общие интересы. “Делайте это легко, не бойтесь ребячиться и дурачиться – так вам будет легче понять и принять внутренний мир своего ребенка, грядущий год дает вам отличный шанс сблизиться”, – советует Галина Петрик. В какой-то момент Овнам может показаться, что все ими пользуются, что они делают все для всех, а для них – никто и ничего. Чтобы не зависнуть в этом состоянии, не стоит ждать ответной благодарности. Будьте проще, и вы поймете, что все не так мрачно, как кажется. 2

Телец

Фото: amic.ru Выпал аркан Императрица Если вы долго вынашивали какие-то планы, то пришло время привести их в исполнение. Правда, быстрого результата ждать не стоит. Успех возможен, если подходить к своим действиям основательно, продумывать каждый шаг и обязательно обозначить себе временные рамки. В работе и финансах все будет “вязко и тягуче”: может затянуться старт какого-то процесса, подписание неких важных соглашений, налаживание коммуникаций. Карты советуют не воспринимать эти трудности как большое горе – все образуется, но чуть позже. Выйти за рамки привычного круга и посмотреть на ситуацию по-новому помогут путешествия, поездки на природу. Возможно, пришло время приобрести дачу, о которой вы давно мечтали. Аркан Императрица – это еще и про комфорт и эстетику. Не бойтесь окружать себя красотой, например, замените посуду со сколами на новую. Подобные приятные мелочи помогут зарядиться энергией для важных побед. В целом год обещает быть плодородным, в том числе велика вероятность прибавления в семействе. 3

Близнецы

Фото: amic.ru Выпал аркан Смерть Не стоит бояться: физическое умирание здесь ни при чем. Год пройдет под знаком трансформаций, нужно будет отпустить все отжитое и принять то новое, что активно просится в вашу жизнь. Вы к этому долго шли, понимая, что как раньше больше невозможно. Не все пойдет гладко. В семейном кругу могут не понимать и не принимать ваших решений, и вам придется их отстаивать. В сфере работы и финансов Близнецам выпали дополнительные арканы Луны и Звезды: возможен обман, но если аккуратно относиться к информации, от которой зависит ваш деловой успех, обязательно ее перепроверять, самому не рассказывать направо и налево о своих планах, тщательно взвешивать свои слова и решения, и тогда вас 100% ждет успех. Карты советуют не останавливаться перед трудностями, но и не торопиться – все случится в нужное время. Если будет непросто сделать выбор или принять важное решение, не бойтесь просить помощи у родных, но и сами не откажите в поддержке тем, кто за ней обратится. Успокоиться, гармонизировать себя внутри помогут практики медитации или дыхательная гимнастика. 4

Рак

Фото: amic.ru Выпал аркан Колесо Фортуны Карта сулит успешный год – благоприятные перемены, выигрыши, приятные сюрпризы. Судьба будет давать вам шанс, ваша задача – вовремя отреагировать и не упустить удачу. В семейной сфере возможно событие, которое послужит поводом для большого праздника и подарков, возможно, новое знакомство, которое закончится браком. Но не забывайте, что Колесо Фортуны можно как “оседлать”, так и оказаться под его прессом. Полной расслабленности год не сулит: обращайте внимание на тех, кто оказывается рядом с вами, доверяйте, но проверяйте. Карта также предвещает и повторяющиеся, возможно тупиковые, ситуации, в которых вы уже не раз бывали. Ощущение “белки в колесе” может возникнуть в отношении работы. Впрочем, дополнительная карта Шута советует посмотреть на подобные ситуации с более легкой стороны и не побояться шагнуть в неизвестность. Возможно повышение по службе, но многое будет зависеть от женщины (не исключено, что это – ваш руководитель). Если подвернется случай сменить работу, карты также советуют сделать это – решение будет удачным. 5

Лев

Фото: amic.ru Выпал аркан Справедливость Карты говорят, что вам в этом году предстоит иметь дела с государственными органами, подписывать какие-то важные документы. Этот период потребует трезвости ума, перед принятием важных решений вам нужно будет собирать как можно больше информации и тщательно ее анализировать. В сфере работы и финансов дополнительно выпал Король Пентаклей, который обещает хороший заработок с помощью идей, связанных с хитростью и обманом. Однако ведущий аркан вашего расклада – Справедливость – не советует нарушать закон, ни юридический, ни кармический: не стоит делать ничего плохого, иначе оно обязательно к вам же и вернется. В семье все будет стабильно и благополучно. Возможно возобновление контактов с родственниками, с которыми давно не общались. В целом карты советуют прожить этот год без необдуманных поступков: не нужно никуда срываться, бежать, что-то резко менять – живите как жили, работайте над собой. Ваши судьбоносные перемены ждут вас, но не в 2024 году. 6

Дева

Фото: amic.ru Выпал аркан Колесница Вас ждет очень динамичный год: поездки, командировки, переезды, возможна покупка или смена автомобиля. На работе будет много интересного и необычного. Кстати, в сложных ситуациях именно вы станете в вашем коллективе генератором нестандартных идей, благодаря которым выход найдется. Карты советуют внимательно проверять все документы, которые подписываете, – возможны проверки контролирующих органов. В финансовом плане не стоит ждать легкого увеличения дохода: у вас сейчас для этого нет нужных ресурсов. Даже незначительные подвижки в этой сфере в 2024 году будут возможны лишь благодаря титаническим усилиям с вашей стороны. В сфере отношений вас ждет серьезный выбор, кто-то в вашем окружении может оказаться с ним не согласен, и вам придется отстаивать свое решение. Но в конечном итоге карты обещают большой семейный праздник. В целом Девам в грядущем году стоит попробовать проявить свои лидерские качества, взять вожжи Колесницы в свои руки. Затевайте новые знакомства, принимайте интересные предложения (впрочем, менять работу карты все же не рекомендуют), проявляйте силу воли – все это поможет добиваться своих целей. 7

Весы

Фото: amic.ru Выпал аркан Мир Вас ждет благополучное завершение большого дела или периода. Возможно получение наград или повышение по статусной лестнице. В профессиональной сфере вам предстоит много коммуницировать с людьми, здесь карты советуют соблюдать строгую иерархию и заручиться поддержкой надежного коллеги, который сможет поддержать советом или идеей. Что касается финансов: в начале года их будет хватать на базовые потребности, но уже с середины года ситуация улучшится, и вы сорвете большой куш. Однако он не будет подарком судьбы, а станет логичным результатом вашего упорного труда. “Карты сулят Весам в 2024 году работу с таким невероятным объемом информации, много аналитики, структурирования, что я бы на их месте запаслась витаминами для мозга”, – советует Галина Петрик.При этом таролог советует не погружаться в работу целиком и не забывать строить планы и мечтать – в этом году они станут отличным заделом на будущее. В личной сфере возможно знакомство с очень ярким человеком, который ворвется в вашу жизнь и станет частью близкого семейного круга. 8

Скорпион

Фото: amic.ru Выпал аркан Император Эта карта символизирует авторитет и лидерство: вам предстоит брать инициативу в свои руки, что вполне может привести к продвижению по карьерной лестнице. Возможно слияние бизнесов или появление нового компаньона – в любом случае результат будет в вашу пользу. В целом в 2024 году работа станет для вас вторым домом – вам предстоит тратить на нее много времени и сил. В личной жизни возможны разногласия: карты советуют определиться – чего вы хотите от отношений, в которых находитесь. У семейных Скорпионов может возникнуть желание влюбиться на стороне из-за охлаждения чувств в браке, но при этом уважение к партнеру будет мотивировать на сохранение семьи. У одиноких в этом году возможны судьбоносные встречи. В любом случае и в любой сфере карты советуют проявлять гибкость, не критиковать и не пытаться выяснять отношения – иначе легко потерять лидерские позиции и авторитет. Но будьте осторожны: достигаторство через самоконтроль, самодисциплину и эмоциональные ограничения могут привести к чувству внутренней опустошенности и даже подорвать здоровье. Не зря вам дополнительно выпала карта Силы – стоит обратить внимание на сигналы своего тела. 9

Стрелец

Фото: amic.ru Выпал аркан Башня Карты сулят вам судьбоносные перемены, форс-мажорные обстоятельства, наступление которых от вас никак не зависит. Планы будут сорваны, ожидания не оправдаются. Но эти разрушения необходимы, так как они поведут вас совсем в другом направлении. Вы должны были прийти в эту точку сами, но по какой-то причине не смогли этого сделать. Судьба подарит вам шанс выстроить на обломках нечто новое и неожиданное. В какой-то момент вам покажется, что это провал, но это будет лишь потеря привычной стабильности для вашего же блага. Карты советуют спросить совета у кого-то более опытного и мудрого. В финансовом плане будет возникать больше желаний потратить, чем заработать. Шансы увеличить доход будут, но это будут лишь небольшие шажочки – в целом вы увидите “инансовый “потолок”, выше которого в 2024 году прыгнуть не сможете. Что бы ни произошло – не сидите сложа руки, обдумывайте каждый шаг, продумывайте запасные варианты. Не бойтесь идти вперед: вам будет дана большая воля, чтобы преодолеть силу обстоятельств. 10

Козерог

Фото: amic.ru Выпал аркан Дьявол 2024 год пройдет для вас под знаком “Я получу то, что хочу!” Вам захочется быть в центре событий, внимания и удовольствий, наслаждаться жизнью, вас будет, что называется, “нести”. Пути, которыми вы будете достигать своих целей, будут не совсем честными, но 100% действенными. В профессиональной сфере вас ждут большие перемены (новые условия, новое руководство и т.д.), они сделают вашу жизнь максимально динамичной и приведут к увеличению доходов. Впрочем, в финансовой сфере карты сулят нестабильность: возможны потери, большие траты, но на смену им вновь придут мощные денежные потоки. А так как предсказать, куда качнутся эти качели в каждом конкретном случае, невозможно, Галина Петрик советует Козерогам в 2024 году воздержаться от ставок, азартных игр и различных лотерей – с Дьяволом шутки плохи: потерять можно по-крупному. В личной сфере также возможно искушение разрушить стабильный союз ради каких-то новых ярких отношений. В целом Козерог может многого добиться в следующем году. Карты советуют почаще удаляться от больших скоплений людей, откуда нередко идут все соблазны, чтобы привести в порядок мысли и удержать в узде свои страсти. 11

Водолей

Фото: amic.ru Выпал аркан Иерофан Вам захочется уделить внимание своему духовному началу: например, попоститься или посетить храмы. Карты также сулят вам разговор с умным, дельным человеком, после общения с которым возникнет желание что-то поменять в своей жизни. В свою очередь, окружающие будут нуждаться в ваших советах, и вы сможете их дать. В семейной сфере будет много общения – оно поможет разрешить напряжение в отношениях и закрыть все гештальты. Вы станете гарантом традиционных ценностей, а, возможно, внесете и новые принципы. Карты советуют вам в грядущем году уделить внимание мужчинам в вашей семье – они будут нуждаться в вашей заботе. А вот в профессиональной сфере Водолеи будут пытаться изобрести велосипед. Хотя карты советуют не делать ничего лишнего, принимать то, что дают и просто честно выполнять свою работу. Партнеров все же стоит перепроверять – вас будут пытаться обхитрить. В финансовой сфере ожидается штиль. Перспективы повышения доходов возможны не раньше второй половины года. 12

Рыбы

Фото: amic.ru Выпал аркан Башня Рыбам выпал тот же аркан, что и Стрельцам, однако в их раскладе значение карты несколько иное. Если неизбежные события у Стрельцов должны произойти, чтобы они смогли сменить “физический курс”, пойти в другом направлении, то Рыбам аркан Башня сулит духовную трансформацию и личностный рост. Вы долго жили с ощущением, что нужно что-то менять, и вот это время перемен настало. Когда они произойдут, вы поймете, что стали намного счастливее, чем были. Внутренняя трансформация повлечет переосмысление в профессиональной деятельности и личной жизни, сменятся приоритеты и задачи. В первом случае возможно появление новой классной идеи по увеличению доходов: карты показывают их стабильный рост. Не исключена важная командировка, которой непременно нужно будет воспользоваться. Для сферы отношений дополнительно выпала карта Суд, которая означает укрепление, объединение семьи.

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