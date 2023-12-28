Алтайский край столкнется с морем лжи, а Россию ждут благо и признание

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2024 год будет очень насыщенным для Алтайского края, но не принесет больших перемен. Такой прогноз для региона в беседе с amic.ru дала барнаульский таролог Галина Петрик. Также она рассказала, что в год Дракона ждет всю страну. По её словам, весь мир совсем скоро признает силу и самобытность России.

Алтай без перемен

Судьбу Алтайского края на 2024 год определит аркан Луны, говорит таролог. По ее словам, это значит, что регион будет часто сталкиваться с ложным, недостоверным, исковерканным предоставлением информации.

Петрик также считает, что грядущий год не сулит Алтайскому краю расцвет, хоть и будет весьма динамичным и событийно насыщенным.

“Будет движение, но перемен я не вижу. В частности, карты говорят, что предстоит некое слияние, объединение или появление сильного союзника – и такое ощущение, что к этому давно шли. В любом случае, для нашего региона это принесет благо”, – говорит таролог.Что касается финансового состояния, регион окажется в позиции просящего, утверждает таролог. И подчеркивает: край получит меньше, чем попросит.

Признание России

А вот для России в целом 2024-й станет сильным годом, говорит Петрик. По ее словам, страна по-прежнему будет доказывать свою правоту и честность намерений и добьется в этом успеха.

“К концу года многие страны – их лидеры и простые жители – признают в нас сильную и самобытную страну, признают нашу мудрость, мы перестанем быть агрессорами в их глазах”, – пояснила таролог. Она добавила, что у России появится 2-3 новых страны-союзника. Сотрудничество с ними будет полезно во всех направлениях.

“Карта, определяющая судьбу России в 2024 году, – Иерофант. Это карта сохранения традиций, духовности, справедливости. Она сулит нам сильного лидера, мужчину, которому доверяют, к которому прислушиваются, хранителя традиций. Он четко знает, куда идти и как это сделать, и будет уверенно вести страну к укреплению семейных ценностей, усилению духовности и финансовой стабильности”, – предсказывает специалист.

Закончится ли СВО?

А вот окончания спецоперации на Украине в грядущем году ждать не стоит.

“Возможно подписание какого-то важного соглашения, которое позволит отчасти урегулировать конфликт, возможны судебные разбирательства, но точка в этой истории поставлена пока не будет”, – говорит Галина Петрик.Также таролог сделала расклад для всех знаков зодиака на 2024 год. О том, кто встретит свою любовь, кто столкнется с обманом, а кого ждет богатство, читайте в материале amic.ru.

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