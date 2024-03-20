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40% опрошенных россиян не знают наизусть номера телефонов родных

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А еще 44% помнят номера всего пары человек

40% опрошенных россиян не знают наизусть номера телефонов родных

В эпоху цифровых технологий мы совсем разучились запоминать важные данные, привыкли доверять гаджетам и хранить всю информацию в них.

В эпоху цифровых технологий мы совсем разучились запоминать важные данные, привыкли доверять гаджетам и хранить всю информацию в них. Как показали итоги опроса сайта KP.RU, почти половина опрошенных россиян (40%) не знает наизусть ни одного номера телефона (кроме своего собственного) и в случае чрезвычайной ситуации, к примеру, при потере гаджетов, не сможет позвонить никому из родных.

«Хороший вопрос, я как-то не задумывалась, а вообще надо, наверное, знать номера, мало ли что», – говорит участница опроса.

«Да, сейчас все полагаются только на телефон, а случись что с телефоном, и все», – кивает другой.

«Раньше помнили больше. Потому что постоянно набирали пальцами на дисковом или кнопочном аппарате. А теперь у всех в записных книжках одним нажатием по имени абонента набирается, никто ничего и не запоминает», – рассуждает третий.

Еще 44% опрошенных говорят, что знают наизусть пару-тройку телефонов, контакты только самых близких.

«Я только номер жены знаю и все», – говорит респондент.

«Только телефон мужа помню. Даже телефон сына не знаю наизусть, к сожалению», – рассказывает другая.

5% участников опроса сообщили, что не привыкли полагаться ни на гаджеты, ни на свою память, поэтому самые важные контакты у них записаны на бумажке, которую они носят с собой в кошельке или в кармане.

А вот 9% опрошенных похвастались отличной памятью и рассказали, что знают наизусть не меньше десятка телефонных номеров, всех родных и некоторых друзей.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 4,9 тысячи человек.

Взято отсюда
20.03.2024

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