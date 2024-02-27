400 тонн свежих цветов в день: Россия получает от западных стран больше бутонов в условиях санкций

ФТС: розы, гвоздики и хризантемы больше всего ввозят в Россию перед 8 марта

В преддверии 8 марта поток «цветочных» грузовиков, которые приезжают на растаможку на Ленинградский пост Московской областной таможни в деревне Черная Грязь под Химками, вырастает как минимум в два раза.

Огромная фура с литовскими номерами сдает задом, аккуратно подъезжая к раскрытым воротам таможенного склада. Инспектор проверяет документы и снимают пломбу на дверях – для этого используют специальные кусачки, длинные – метровые.

– Эквадорские розы приехали. И гвоздики из Кении, – уточняет для нас сотрудник ФТС, глядя в декларацию.

В преддверии 8 марта поток «цветочных» грузовиков, которые приезжают на растаможку на Ленинградский пост Московской областной таможни в деревне Черная Грязь под Химками, вырастает как минимум в два раза. К слову, через столичный регион в России ввозят до 60% всей цветочной продукции из-за границы. Что характерно, объемы не падают даже с учетом всяких заграничных «фи» и эмбарго. Но об этом чуть позже…

400 ТОНН СВЕЖИХ ЦВЕТОВ В ДЕНЬ!

Дальше вступают рабочие. Двое мужчин в спецовках ловко открывают дверцы и начинают вынимать коробки с цветами, на которые указывают сотрудники таможни. Проверка – выборочная. Между прочим, в каждой фуре перевозят до 20 тонн цветов – это более 100 тысяч бутонов!

Через столичный регион в России ввозят до 60% всей цветочной продукции из-за границы.

В ближайшей коробке оказываются шикарные розовые розы с длинными стеблями. В товарном виде это букеты по 25 штук. Причем, перевозят цветы, как это называют специалисты, «спящими». В кузове поддерживается специальный температурный режим – около +5 градусов. Это идеальные условия, чтобы растение не потеряло товарный вид. После таможни груз развозят по оптовым складам, откуда он накануне праздника начнет активно разъезжаться по рынкам и торговым точкам.

– Наша задача – проверить, чтобы содержимое коробок соответствовало данным, указанным в документах – вид, количество… – сотрудник таможни укладывает букет на стоящие у стены весы, – …и вес.

Начальник отдела Главного управления Центра мониторинга и оперативного управления ФТС России Виталий Ханов объясняет, что цветы сотрудники таможенных постов оформляют в первоочередном порядке, как скоропортящийся товар.

– Ежедневно таможенные органы оформляют от 300 до 400 тонн свежих цветов. Это 15-20 фур, – отмечает специалист.

Начальник отдела Главного управления Центра мониторинга и оперативного управления ФТС России Виталий Ханов

РОЗЫ ПРОТИВ ТЮЛЬПАНОВ

Интересно, что несмотря на сезонный интерес к тюльпанам, которые весьма популярны именно 8 марта, «царицей цветов» все равно является роза (См. «Конкретно»).

– Это больше 40% от всех ввозимых в Россию цветов, – объясняет Ханов. – Список стран, откуда везут букеты, тоже довольно консервативен: Нидерланды, Эквадор и Кения. Три страны дают почти 90% всех поставок цветов в Россию.

Стоит напомнить, что в Нидерландах находится главная европейская цветочная биржа. Сюда привозят и уже отсюда торгуют своими розами и хризантемами многие другие страны мира. Плюс Голландия и сама выращивает их большими объемами.

– Нет, как и было до СВО, преобладающим является западное направление – цветы к нам везут через Прибалтику. Основной пропускной пункт – Бурачки на российско-латвийской границе. Плюс-минус так всегда и было.

– Напрямую цветы под санкции не попадают, но тем не менее действия недружественных стран не могли не отразиться на этом рынке. Есть сложности во взаиморасчетах, сложности на пунктах пропуска, которые возникают на той стороне при ввозе продукции в Россию. Часть пунктов пропуска наши соседи вообще закрыли…

– Вовсе нет, – удивляет нас представитель ФТС. – Если сравнивать с 2021 годом, по итогам 2023 года объем цветочной продукции даже вырос – на 3,5 тысячи тонн.

К этому моменту проверка выборочных коробок с цветами уже подходит к концу. Нарушений не найдено. Машина может ехать дальше.

По словам Виталия Ханова, за последний год средняя стоимость цветов немного увеличилась.

– Могу рассказать на примере розы. Конечно, многое зависит от сорта, длины стебля, но среднее значение уже после таможенного оформления составляет около 50 рублей за одну штуку. В прошлом году цена была около 45 рублей. Есть небольшой рост – это связанно с объективными причинами, курсовой разницей и инфляцией.

Ежедневно таможенные органы оформляют от 300 до 400 тонн свежих цветов.

50 рублей! За розу. Звучит, конечно, красиво, но в цветочных магазинах мы таких цифр, конечно, не увидим. По словам специалистов, со склада каждый стебель уйдет в розницу, добавив в цене еще 20-30 рублей. А дальше продавец добавит к стоимости зарплату флориста, аренду помещения и прочие свои расходы. На выходе роза выйдет на все 150-200 рублей. А то и больше.

Тем более, что сейчас у цветочников наступает главный сезон. Как шутят в этом бизнесе, «8 марта целый год кормит».

– Февраль – это единственный в году месяц, когда число фур с цветами начинает резко увеличиваться в два раза, – продолжает Виталий Ханов. – Возможно, какая-то часть этого потока приходится и на 14 февраля, но основной объем приходится все-таки на 8 марта. А после праздника цифры опускаются к средним годовым. Есть еще небольшой ежегодный всплеск – в августе. Это к 1 сентября, когда в России принято отправлять детей в школу с букетами для учителей.

42,4% – розы

22,4% – хризантемы

6,2% – гвоздики

28,9% – тюльпаны, герберы и другие виды цветов.

41,6% – Нидерланды

38,4% – Эквадор

7,5% – Кения

12,5% – Колумбия, Эфиопия, Турция и другие.

Взято отсюда

28.02.2024