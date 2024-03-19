46% опрошенных россиян сдали экзамен в ГАИ с первого раза

А вот еще четверть ради водительских прав сдавала экзамен по 2-3 раза

С апреля в России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права. Фото: Александр Алпаткин/ТАСС

С апреля в России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права. Теперь у начинающих автомобилистов будет только три попытки, чтобы сдать экзамен, в противном случае ждать пересдачу придется целых полгода. Однако, как показал опрос сайта KP.RU, многие начинающие водители сдают экзамен с первого раза, поэтому в новых правилах не видят ничего страшного.

Так, целых 46% опрошенных сообщили, что сдали экзамен в ГАИ с первого раза. Они отлично подготовились к теоретической части, и уверенно проявили себя за рулем. Кто-то рассказал, что экзамен дался ему легко, другим пришлось понервничать, но все равно все прошло не ошибок.

«Сдал с первой попытки. Но каких же нервов мне это стоило», – вспоминает участник опроса.

«Сдал с первой попытки и вождение и правила, причем даже не брал время для подготовки к сдаче билета», – рассказывает другой.

«Мы с сестрой учились и сдавали. Обе с первого раза, и компьютер и город. Если учить, то все реально сдать без взяток и с первой попытки», – кивает третий.

Еще 23% опрошенных рассказали, что с первого раза сдать не смогли, им понадобилось две, а то и три попытки, чтобы получить автомобильные права.

«Я с детства за рулем, меня дед за городом учил, но права получила только с третьей попытки», – делится своей историей участница опроса.

«Я тридцать лет назад сдавала, было всего 10 билетов, допускалась одна ошибка, было не сложно. А вот вождение со второго раза. Жигули заглохли в первый раз, а я забыла, где аварийка включается», – вспоминает другая.

4% рассказали, что обучение вождению им давалось очень непросто, и экзамен они смогли сдать только с 5-7 попытки. А еще 3% добавили, что вообще не смогли сдать выпускной экзамен, как ни старались.

22% респондентов сообщили, что не учились на водителя, а еще 2% выбрали вариант «другое», некоторые даже признались, что им самим или их знакомым пришлось давать взятку, чтобы получить автомобильные права.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 5,4 тысячи человек.

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Взято отсюда

20.03.2024