5 веских причин не пропустить премьеру юмористического шоу «ЗВЁЗДЫ» 9 марта на НТВ

На телеканале стартует совместный проект с сервисом VK Видео, и в нем все не так, как мы привыкли наблюдать в юмористических программах

Придумать новое юмористическое шоу — да так, чтобы оно не было похоже на другие, невозможно. Ведь все давно придумано! Выходят юмористы, берут микрофон и шутят — различие только в том, что они стоят, сидят на диване или разыгрывают сценки…

Но, представьте себе, эта железобетонная аксиома полностью опровергнута. В чем вы сможете убедиться лично, посмотрев премьеру нового шоу с лаконичным названием «Звезды» на НТВ в субботу, 9 марта, в 21.20.

Это совместный проект телеканала и сервиса VK Видео («Звёзды» можно будет посмотреть и там), где абсолютно все не так, как мы привыкли наблюдать в юмористических программах.

Джиган шутит, а Тимати его оценивает

Итак, давайте подсчитаем уникальные особенности «Звёзд». Загибайте пальцы!

Во-первых, это состязание за звание самой смешной звезды России. Да еще с невероятными для российского ТВ призовыми в размере 20 млн руб.

Во-вторых, призовой фонд складывается из взносов звездных участников — капитанов команд. Каждый внес по 2 млн рублей! В распоряжении каждого из капитанов — популярные юмористы.

В-третьих, меркантильного интереса у звезд все равно не будет — все звездные участники еще до начала съемок решили, что в случае победы пожертвуют деньги на благотворительные цели.

Мигель

В-четвертых, хоть это и юмористическое шоу, капитанами будут не только комики. Дениса Дорохова, Азамата Мусагалиева, Александра Ревву, Марину Федункив представить в таком состязании нетрудно — они всю свою жизнь шутят. Но соревноваться за звание самой смешной звезды страны будут также певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов и Алексей Чумаков, рэпер Джиган, телеведущая Лера Кудрявцева и хореограф Мигель. Допустим, стоять на сцене они привыкли и пошутить при случае могут. Но соревноваться с суперпрофи юмора?! Для этого нужны смелость и творческая дерзость. Непросто на это решиться, когда ты состоялся в другой области. Умение не бояться быть смешным пригодится участникам как никогда.

И, наконец, в-пятых: жюри вас тоже удивит. Профессиональный комик там только один — это Гарик Харламов. Компанию Гарику составят режиссер Жора Крыжовников (поразивший всех драмой «Слово пацана», но известный, напомним, и как комедиограф, снявший «Горько!» и «Самый лучший день»), лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, легендарный и весьма острый на язык дизайнер-блогер Артемий Лебедев, кумир подростков, поющая видеоблогер Валя Карнавал и ветеран отечественного рэпа Тимати. Как видите, люди авторитетные, состоявшиеся, а значит, за словом в карман не полезут. И настрой у них отнюдь не шутейный.

— Выбирая самую смешную звезду России, нужно учитывать много критериев, — рассуждает, например, Тимати. — Это и актерское мастерство, и подача, и умение передать шутку. Далеко не все звёзды обладают этим умением. Можно быть крутой звездой, но абсолютно не смешной. Это отдельный вид искусства, и он немногим, на самом деле, доступен.

Сергей Жуков

Проект рассмешит как можно больше людей

— Я очень надеюсь, что наш проект сможет рассмешить самую разную аудиторию. В нём есть и серьёзный юмор, и музыкальный, и юмор на грани фола, — говорит Денис Дорохов. — Признаюсь, хочется посмотреть, как коллективы будут бороться друг с другом, безучастным, на мой взгляд, остаться не получится. Только представьте: Александр Ревва соревнуется с Лерой Кудрявцевой, Филипп Киркоров, например, со мной! Уверен, после батлов у всех появятся огонь в глазах, азарт и желание победить.

В непривычной ситуации дрогнула даже закаленная эфирами Лера Кудрявцева.

— Перед выходом на сцену я дико волновалась, — призналась ведущая. — Даже не помню, когда последний раз испытывала такое сильное волнение! Боялась забыть что-то и подвести тем самым команду, но я считаю, что мы все справились, а оценивать, конечно, уже должны жюри и зрители.

А вот Дмитрий Маликов говорит, что многому учится у своей команды.

— Мне очень повезло с командой. Во-первых, у неё отличное название — «Сборная России», во-вторых, её участники — гиперпрофессионалы, у которых я многому учусь: профессиональному актёрскому мастерству, чувству юмора, умению работать с публикой, аудиторией, жюри, друг с другом. Для меня это большая и приятная школа жизни, — говорит народный артист России.

Кто ведущий?

В амплуа ведущего — и, по совместительству, наставника одной из команд — выступит Азамат Мусагалиев.

— Участником, конечно, быть сложнее, потому что это работа в коллективе. А вот когда я выступаю в качестве ведущего, то должен быть на нейтральной стороне. Одно могу сказать точно — быть членом жюри я бы точно не хотел, — говорит Азамат. На правах ведущего он по секрету раскрыл одну деталь со съемок:

Азамат Мусагалиев

«Очень сложно отдать предпочтение кому-то. Кстати, даже Александр Ревва сильно волновался на первой программе, хоть он и опытный комик. Лера Кудрявцева, Марина Федункив, Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов — все большие молодцы. Последний — так вообще в совершенно не свойственном для себя амплуа выступает».

Фото предоставлены телеканалом НТВ

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Взято отсюда

07.03.2024