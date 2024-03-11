79% опрошенных россиян считают нужным отменить ЕГЭ

И только 5% сказали, что их полностью устраивает система выпускного экзамена

Рособрнадзор в ближайшие месяцы внесет поправки в порядок и расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Теперь у выпускников может появиться возможность пересдачи уже в этом году. Однако россияне выразили уверенность, что это не единственное изменение, в котором нуждаются выпускные экзамены. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, против ЕГЭ выступили целых 79% опрошенных. Респонденты говорят, что экзамен надо не менять, а полностью отменить. Такая форма, в которой сейчас существуют экзамены, не подходит детям: экзамен не учит абстрактному и логическому мышлению, пониманию предмета, а ведет к бездумному зазубриванию, уверены участники опроса.

«Пора отменить ЕГЭ и вернуть написание сочинений, изложений, чтение стихов, надо развивать в человеке разностороннюю личность, умение логически мыслить», — рассуждает респондент.

15% опрошенных считают, что экзамен сам по себе неплох, но требует доработок. Так, 5% предлагают уменьшить число заданий, а то детям сложно справлять с такими объемами. 4% считают нужным добавить к экзаменам устную часть, а еще 4% – сделать больше заданий с открытыми ответами вместо тестов, чтобы школьники не галочки ставили наугад, а действительно выполняли задание.

2% наоборот считают, что экзамен стоит упростить и оставить только тесты, а не нагружать детей дополнительными примерами, вопросами, эссе. 1% выбрали вариант «другое».

А вот оставшиеся 5% заявили, что ЕГЭ в том виде, в каком он существует сейчас, их полностью устраивает. Эта форма экзамена им кажется справедливой и удобной для школьников.

«Оставьте ЕГЭ в покое! Это лучшая система набора в вузы, которая когда-либо существовала в России», — делится своим мнение участник исследования.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 5,3 тысячи человек.

Взято отсюда

12.03.2024