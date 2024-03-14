Айсен Николаев: За закрытыми дверями мы с президентом не говорили

Глава Республики Саха (Якутия) – с политическим обозревателем KP. RU Александром Гамивям

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В четверг, 14 марта, в режиме видеоконференции, прошла рабочая встреча Владимира Путина с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. Обсуждалось социально-экономическое развитие региона. (см. kremlin.ru)

Сразу после этого я позвонил руководителю республики.

– Я всегда поражаюсь памяти Владимира Владимировича, его знанию нашей ситуации.

И сегодня президент поставил определенные задачи, очень серьезно готовится к визиту к нам.

И вот эту встречу он провел для того, чтобы еще раз сверить, какие вопросы именно для Якутии важны, что мы считаем самым главным на сегодняшний день.

Это – как он сам в заключение сказал, дать команду коллегам в Москве, чтобы они все вопросы, которые прозвучали (некоторые я не успел озвучить, но они тоже у президента есть) – были отработаны.

То есть, подготовлены уже для того, чтобы визит прошел на хорошем уровне, с большой пользой для дальнейшего стабильного, как сказал президент, развития Якутии.

– Более получаса, минут сорок мы общались.

– Нет, это была подготовительная встреча к визиту президента. Поэтому мне кажется, что мы все, что проговорили, то и показали в телерепортажах.

– У нас спектр вопросов огромен, так как республика тоже огромная.

И ведь самое главное, мы развиваемся очень быстро. Мы – в числе лидеров экономического роста в стране.

Конечно, вопросов у нас много. Начиная от нашего Ленского моста, здесь – проблемы с финансированием. А наша задача – быстрее его построить и ввести в 2028-м.

И – заканчивая вопросами, связанными с социальной поддержкой различных слоев населения. Многодетных семей, например.

– Нет, я рассказал. И президент поблагодарил и меня, и якутян за и участие в спецоперации, и за поддержку наших ребят.

И за ту работу, которую мы там проводим.

– Вот как мы подготовимся и согласуем вопросы, так президент и обещал приехать.

– Спасибо, всегда ждем.

Взято отсюда

15.03.2024