Александр Куренков, глава МЧС: Мы решили поддержать деток наших сотрудников из ДНР и ЛНР

На Кремлевскую елку приехали из Донбасса 80 детей сотрудников МЧС

Глава МЧС России Александр Куренков.

Новогодняя елка в Кремле – мечта всех детей России. В этом году, благодаря главе МЧС России, генерал-лейтенанту Александру Куренкову, ее посетили несколько десятков детей сотрудников ведомства из ДНР и ЛНР.

"Мы решили поддержать деток наших сотрудников, которые сейчас находятся в непростой ситуации, подарить им радость и праздник, отвлечь от забот. Эта поездка – проявление признательности и благодарности родителям, специалистам МЧС России по ЛНР и ДНР, чья служба сопряжена с особыми рисками и опасностями", – сообщил Куренков.

Всего в Москву с Донбасса приехали 80 детей сотрудников МЧС России Донецкой и Луганской народных республик. В поездке ребят сопровождают 10 специалистов спасательного ведомства.

Кадр из видео пресс-службы МЧС России

Кадр из видео пресс-службы МЧС России

Кадр из видео пресс-службы МЧС России

Пресс-служба – в «оперативных донесениях» – чуть подробнее рассказала и о некоторых ребятах и их родителях, о сложных ситуациях, в которых оказались семьи на Донбассе.

«12-летний Максим Гаркуша давно мечтал побывать в столице. Его мама, Марина Седова, работает фельдшером в Специализированном спасательном центре МЧС России в ДНР. В ноябре прошлого года при выполнении служебных задач она попала под обстрел и получила серьезные ранения. Сейчас женщина постепенно восстанавливается и проходит реабилитацию».

«У 11-летнего Игната Каменского отец – начальник пожарно-спасательной части в Куйбышевском районе Донецка, который еще с 2014 года подвергается постоянным обстрелам. Роман Каменский благодарен ведомству за организацию поездки для детей на новогодние праздники. По его словам, эта поездка принесет море позитивных эмоций и впечатлений, чего детям сейчас не хватает на Родине».

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«В этом году впервые Ёлку посетят братья Песаревские – 14-летний Владимир и 10-летний Богдан из города Красный Луч. Их родители – сотрудники ГУ МЧС России по ЛНР. Мама работает дознавателем, расследует причины пожаров, а также занимается противопожарной пропагандой. Отец – заместитель начальника отряда 5 ПСО, за спиной которого 20-летний стаж службы и на счету – десятки спасенных жизней».

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На сцене Государственного Кремлевского дворца, сообщает пресс-служба, ребята встретились с любимыми сказочными персонажами. «После новогоднего спектакля они получили из рук Деда Мороза сладкие подарки.

На территории Кремля – на Соборной площади – сфотографировались на память возле главной ёлки страны».

Всего в Москву с Донбасса приехали 80 детей сотрудников МЧС России Донецкой и Луганской народных республик. Кадр из видео пресс-службы МЧС России

Юные гости столицы загадали свои самые заветные желания, одно из которых – жизнь без войны и боли.

Для детей организованы обзорная экскурсия по Москве, они посетили Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, а также Музея Победы.

Взято отсюда

08.01.2024