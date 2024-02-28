Анатолий Кашпировский о переезде в Америку: «Это было одной из моих глобальных ошибок в жизни»

Кашпировский назвал переезд в Америку своей глобальной ошибкой

Анатолий Михайлович давно вернулся в Россию ФОТО: личная страница Кашпировского в соцсетях

В 90-е годы имя Анатолия Кашпировского звучало очень громко. Его передачи сотни тысяч зрителей, не отрываясь, смотрели по телевизору. К черному ящику с картинкой прикладывали больные части тела и даже детей, чтобы через экран избавиться от недугов. Некоторые до сих пор благодарят его, некоторые лишь усмехаются, не веря в дар или же способности чудо-психотерапевта. Былой славы у Кашпировского уже давно нет. Ее он потерял, уехав на пике популярности в Америку. Сейчас Анатолий Михайлович называет это своей роковой ошибкой.

– То, что я уехал в Штаты, было одной из моих глобальных ошибок в жизни. Мне не надо было ехать туда ни в коем случае. Но я взял и поехал. И этим зачеркнул себя полностью, – рассказал в интервью KP.RU Кашпировский.

Известный врач признался, что наделал в Америке кучу ошибок, о которых в какой-то степени сожалеет до сих пор.

– У меня была дурная такая страсть дарить. Еще до Америки я был в Кишиневе и подарил четырехкомнатную квартиру одной тетке. Ну что плохого? Я ничего за это не требовал. В Америке у меня полностью пропало все, что было, потому что я дарил, дарил. Помогал своим детям, переписывал на них все, а у них были мужья, жены и так далее, – вздыхает психотерапевт.

Сейчас свои сеансы психотерапевт проводит на куда более скромную публику, чем прежде ФОТО: личная страница Кашпировского в соцсетях

Заграницей у Кашпировского жили двое детей: сын Сергей и дочь Елена. Наследница Анатлия Михайловича пошла по его стопам – стала врачом, занималась благотворительностью. В 2018 году по непонятным причинам 49-летняя Елена покончила с собой. Сам Кашпировский уже давно живет в России вместе со своей супругой, но от состояния, заработанного на пике славы, почти ничего не осталось.

– Все пошло прахом, поэтому сегодня я гол как сокол. Вот и в Москве у меня квартиры нет никакой. Мы с женой живем в той, что когда-то мне дала Госдума, но она не в моей собственности. Я иногда подхожу к окну, вижу дорогу. Думаю: «Люди едут, о чем они думают, что они знают?» Потом возвращаюсь к компьютеру. Вот это вся моя компания. Ну и еще у меня есть передачи, которые я делаю в соцсетях и на YouTube, – говорит Кашпировский.

На его канал подписаны 423 тысячи человек. Там Анатолий Михайлович проводит прямые эфиры, сеансы и публикует записи старых выступлений. О своей нынешней жизни он рассказал в интервью KP.RU. Полный текст читайте здесь.

Анатолий Кашпировский: Я растратил все свое состояние, у меня нет даже квартиры

Взято отсюда

28.02.2024