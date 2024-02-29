Андрей Никитин выделил в Послании Президента России тему укрепления семьи

Губернатор Новгородской области поделился своими впечатлениями с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

– Как для жителя центральной России, жителя северо-запада, нашей Новгородской области, конечно, меры социальной поддержки для семей с детьми. Это крайне важно, это назрело, это сегодня очень востребовано в наших малых городах.

– Президент назначил меня главой комиссии по демографии Госсовета, да…Уже три года как. И это, в общем-то, действительно моя тема, в полном объеме. И я счастлив тому, что вот такая ответственность у меня есть.

– Больше ответственности прежде всего, потому что, например, наш регион вошел в число трех пилотных по поддержке рождаемости в малых городах. Это Новгородская, Пензенская, Тамбовская области. Мы взяли три наших города меньше 50 тысяч населения – Боровичи, Валдай и Старая Русса – и приняли дополнительные меры. То есть, придумали муниципальный материнский капитал, будем дополнительно строить детские площадки, ремонтировать женские консультации. То есть, там целый набор решений, которые, как мы надеемся, позволят увеличить рождаемость в таких русских малых городах. И в конце года, когда будет Госсовет, посвященный Году семьи, мы эти меры президенту предложим уже для распространения на всю страну.

– К сожалению, быстрее, чем за девять месяцев, мы эффекта не увидим.

– Планы на трассу ВСМ (высокоскоростная железнодорожная магистраль – авт.), которая пройдет, как сказал президент, через нашу древнюю столицу – Великий Новгород. Логистика, хорошие дороги – это так важно! Было очень приятно услышать, что будет исправлена историческая несправедливость, которой уже почти 200 лет, с эпохи Николая Первого, когда магистральные дороги шли мимо нас. По этой высокоскоростной трассе будет – 29 минут до Петербурга, полтора часа до Москвы. Это очень поможет в развитии Новгородской области.

Взято отсюда

01.03.2024