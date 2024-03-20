Астролог Татьяна Лукашевич: 20 марта – лучший день для составления карты ваших желаний

Астролог Лукашевич: 20 марта – лучший день для составления карты ваших желаний

Энергия Овна приносит стремление действовать, настраивает на обновление идей, планов

– 20 марта в 06:06 по московскому времени Солнце переходит в знак Овен, – говорит астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой лучший гороскоп», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда». – Это день весеннего равноденствия, когда ночь равна дню. Начинается новый астрологический год. Энергия Овна приносит стремление действовать, настраивает на обновление идей, планов. Это отличнейшая пора для написания карты желаний с точки зрения быстрого исполнения мечты.

– У каждого из нас есть мечты. Они бывают разные, в зависимости от возраста и пола. У кого-то сбываются, у кого-то – не всегда. Ускорить «сбычу мечт» поможет карта желаний, в которой мы точно и конкретно прописываем, чего хотим.

– 20 марта после 06:06 по московскому времени и до полуночи. Если вы живете в другом регионе – посчитайте свое поясное время.

1. Перечислите свои желания в виде обычной записки. Затем ее необходимо убрать в укромное место. После того, как все исполнится, записку можно сжечь.

2. Запишите желания на рабочем столе компьютера, ноутбука, в мобильном телефоне.

3. Я записываю свои желания в красивый блокнотик. Через несколько лет интересно перечитывать и отмечать, как все исполнилось. Очень помогает утвердиться в своем намерении. Если сработало раньше, значит, сбудется и теперь.

4. Самые напористые делают стенгазету с вырезанными сюжетами (фото, картинки) планируемых желаний.

Можно взять пробковую доску и прикрепить вырезанные фото гвоздиками.

Моя подруга очень хотела иметь детей. Но на тот момент не то, что мужа, даже парня не имела. Она сделала стенгазету с картинками из журнала милых пупсиков. Сейчас подруга замужем, у нее двое ребятишек.

Астролог Татьяна Лукашевич

– В принципе, неограниченно. Но лучше два-три главных, чтобы не распылять энергию.

– Нет, никаких конкретных сроков указывать нельзя!

Чем больше вы потратите времени на проработку вашей карты желаний и тщательно пропишите все детали, тем точнее будете знать, что хотите именно этого. Вселенной будет легче исполнить ваше желание. Не забудьте мысленно или даже письменно в прошедшем времени поблагодарить Вселенную за то, что она обязательно исполнит все ваши мечты. Можно добавить слова: легко и радостно.

*Дорогая Вселенная, спасибо тебе за то, что ты исполнила мое желание легко и радостно. У меня теперь есть своя квартира (описать подробно детали и район, в котором хотите квартиру), в которой я живу вместе со своей семьей (напишите, с кем живете) Спасибо.

*Дорогая Вселенная, спасибо тебе за то, что я нашла прекрасную работу легко и радостно (можно описать свои обязанности), на которой мне платят достойную зарплату (сумма, которую вы хотите) и в хорошем коллективе, с которым у меня отличные отношения. Начальник меня ценит и уважает. Я имею перспективу роста (можно написать цель) и в должности и зарплате. Спасибо.

*Дорогая Вселенная, спасибо тебе за то, что я поехала в путешествие своей мечты (куда) и т.д. (Можно описать более подробно)

На обратной стороне опишите качества характера, которые вы хотите иметь у своего будущего мужа. Например, заботливый, добрый, покладистый, ответственный, трудолюбивый и т.д.

Эту свадебную картинку поставьте на видное место, как обычно ставят фотографии важных событий.

Взято отсюда

20.03.2024