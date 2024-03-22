«Ава наконец-то с Лехой»: Погибла старая овчарка из Петербурга, которая как Хатико после смерти хозяина месяцами ждала его на остановке

Пропавшую овчарку Аву, которая как Хатико ждала хозяина с СВО, сбили на Ропшинском шоссе

Овчарка Ава. Фото предоставлено «КП-Петербург»

Пропавшую овчарку Аву из Петербурга, которую прозвали Хатико за ее преданность умершему хозяину, сбили на Ропшинском шоссе. Об этом SPB.KP.RU сообщила зоозащитница Екатерина, возглавлявшая поиски собаки, неожиданно пропавшей в начале марта. Женщина вместе с десятком волонтеров искала Аву и расклеивала ориентировки на юге города в надежде, что та вернется домой живой и невредимой. Но все закончилось трагедией.

– Мы нашли Аву. Оказалось, что она заскочила в машину к другу умершего хозяина Алексея, а потом выбежала из авто на юге Петербурга. Через день ее сбили на Ропшинском шоссе. До дома ей оставалось совсем чуть-чуть, каких-то 14 километров. Поиски длились по сей день, мы не сдавались и не останавливались. Вся Россия знает их историю с Лехой. Не буду никого обсуждать и осуждать. Больно, очень больно. Успокаивает одно – Авочка наконец-то с Лехой вместе. Ей не больно, и она счастлива. Наверное, сейчас она облизывает щеку Лехи и рассказывает, как ей было сложно без него. Леха устал ждать, забрал ее к себе, – поделилась с редакцией Екатерина.

Аве было 11 лет. Фото: vk.com/id484092887

История овчарки Авы покорила не одно сердце. Ей было 11 лет. Житель Низино Алексей Николаев взял ее к себе еще щенком. Имя собачке дал его маленький сын, который не мог выговорить слово «собака» и только повторял «ава-ава-ава». Алексей трижды уходил на спецоперацию по контракту. В это время Ава могла месяцами ждать его на остановке. Ее подкармливали, с ней игрались, но она никого не принимала так близко, как любимого хозяина. А когда он возвращался, то они вместе счастливые уходили домой. Но однажды встречи прекратились – Алексей героически погиб под Соледаром, за что его посмертно наградили Орденом Мужества.

Даже на рыбалке Леша и Ава были вместе. Она не мешала. Фото: vk.com/id484092887

Ава пришла на похороны своего хозяина. Многие отмечали, что в тот трагический день ее очень трясло. Но овчарка как будто верила, что встреча с Алексеем все еще возможна. Поэтому она по привычке ушла на остановку и ждала бойца. Многие односельчане хотели забрать Аву к себе домой, но она не оставалась. Сейчас, после гибели собаки, волонтеры думают, где ее похоронить.

– Пусть это останется самой тяжелой ношей жизни этих людей, которые ее оставили в Петербурге! Мы заберем Авку из крематория и привезем к Лехе. Остальное сделает жизнь! – добавила Екатерина.

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В Ленобласти ищут пропавшую овчарку, которая как Хатико ждала хозяина с СВО (подробности)

Хозяина собаки Авы из Петербурга, которая ждет его месяцами, посмертно наградят Орденом Мужества (подробности)

Взято отсюда

22.03.2024