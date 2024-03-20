реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Бастрыкин посетил с рабочим визитом Баку

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Председатель СК России встретился с генпрокурором Азербайджанской республики и прочитал лекцию его подчиненным

Бастрыкин посетил с рабочим визитом Баку

Председатель СК России Александр Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил Баку в целях проведения двусторонней рабочей встречи с генпрокурором Азербайджанской Республики Кямран Алиевым, а также подписания Программы сотрудничества между СК России и Генпрокуратурой Азербайджанской Республики на 2024 – 2026 годы.

Бастрыкин с Алиевым возложили цветы к Мемориалу общенационального лидера Гейдара Алиева и Алее героев, павших за Родину, после чего перешли к двусторонней рабочей встрече.

Она должна скоординировать работу ведомств по актуальным вопросам взаимодействия. С каждым годом взаимодействие правоохранительных органов России и Азербайджана становится более эффективным.

В новом административном здании Генпрокуратуры Азербайджанской Республики Александр Бастрыкин также прочитал лекцию на тему: «Актуальные проблемы следственной практики» перед руководящим составом Генпрокуратуры Азербайджанской Республики.

В своем выступлении Бастрыкин отметил, что «мир активно меняется, но цели и задачи по сохранению и укреплению государственности, целостности общества и народного единства являются и будут всегда оставаться наиважнейшими для государственных органов наших стран».

Взято отсюда
20.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

МБУ «Автодорстрой» продолжает локальный ремонт дорог

В начале недели дорожная служба отремонтировала холодным асфальтом участки дорог…

МБУ «Автодорстрой» продолжает локальный ремонт дорог

В начале недели дорожная служба отремонтировала холодным асфальтом участки дорог…

Продюсер Гришковец: Кологривого убрали из афиши «Жванецкого» за нарушение этики

Креативный продюсер гала-концерта «Жванецкий» Евгений Гришковец признался, что выступление актера…

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменена ракетная опасность. Об этом…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp