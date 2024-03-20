Бастрыкин посетил с рабочим визитом Баку

Председатель СК России встретился с генпрокурором Азербайджанской республики и прочитал лекцию его подчиненным

Председатель СК России Александр Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил Баку в целях проведения двусторонней рабочей встречи с генпрокурором Азербайджанской Республики Кямран Алиевым, а также подписания Программы сотрудничества между СК России и Генпрокуратурой Азербайджанской Республики на 2024 – 2026 годы.

Бастрыкин с Алиевым возложили цветы к Мемориалу общенационального лидера Гейдара Алиева и Алее героев, павших за Родину, после чего перешли к двусторонней рабочей встрече.

Она должна скоординировать работу ведомств по актуальным вопросам взаимодействия. С каждым годом взаимодействие правоохранительных органов России и Азербайджана становится более эффективным.

В новом административном здании Генпрокуратуры Азербайджанской Республики Александр Бастрыкин также прочитал лекцию на тему: «Актуальные проблемы следственной практики» перед руководящим составом Генпрокуратуры Азербайджанской Республики.

В своем выступлении Бастрыкин отметил, что «мир активно меняется, но цели и задачи по сохранению и укреплению государственности, целостности общества и народного единства являются и будут всегда оставаться наиважнейшими для государственных органов наших стран».

Взято отсюда

20.03.2024