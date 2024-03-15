Беженцы из Авдеевки об участии в выборах Президента России: «Для нас это историческое событие!»

Жители Авдеевки участвуют в досрочном голосовании на выборах Президента России

Беженцы из Авдеевки голосуют на выборах Президента РФ с радостью

Вместе с участковой избирательной комиссией специального назначения отправляемся в Ясиноватую – в один из пунктов временного размещения, где оказывают помощь беженцам из Авдеевки. Комиссия сформирована из активистов Народной Дружины для того, чтобы провести выездное голосование для беженцев из Авдеевки и жителей других прифронтовых территорий региона.

ВЫБОРЫ – ПРАЗДНИК

Как только в пункте временного размещения были расставлены столы и установлена урна для бюллетеней, из беженцев выстроилась очередь. Даже по внешнему виду людей, прическам у женщин было видно, что для них выборы Президента России – праздник.

Беженцы из Авдеевки голосуют на выборах Президента РФ с радостью

Беженцы из Авдеевки голосуют на выборах Президента РФ с радостью

Беженцы из Авдеевки голосуют на выборах Президента РФ с радостью

– С нетерпением ждали, когда представится возможность проголосовать, ведь это первые выборы Президента, в которых мы участвуем. Это для нас важно, – говорит уроженец Авдеевки 77-летний Михаил Рыжаев.

Беженцы из Авдеевки голосуют с радостью. Они тяжело жили и ждали, когда вернутся домой – в Россию.

Михаил Рыжаев находится здесь несколько дней.

– Сейчас с женой живем в Авдеевке, в подвале. Нам помогают в недавно открытом гуманитарном центре. А в Ясиноватую приехал, чтобы получить российский паспорт, оформить пенсию и проголосовать, ведь для нас это исторические выборы, – продолжает Михаил. – Участвовать в них – честь. Очень рады, что вернулись домой – в Россию.

Михаил Рыжаев проголосовал на исторических выборах

Михаил Рыжаев проголосовал на исторических выборах

Рыжаев 55 лет проработал бригадиром-монтажником. Строил коксохимзаводы не только в Украине, но и в других странах.

– И сейчас готов участвовать в восстановлении местного коксохима, – говорит Рыжаев.

Михаил мечтает, чтобы русская земля была освобождена от украинских националистов.

ВЕРА В ЛУЧШЕЕ

Беженка Рита Рыбалка проголосовала за будущее.

– Я верю, что все будет хорошо, – говорит женщина, – Что Авдеевка обязательно возродится и в нее вернутся люди.

В оккупированной украинскими боевиками Авдеевке каждую ночь она засыпала с мыслью, чтобы российская армия освободила истерзанный город.

Беженцам из Авдеевки стараются помочь во всем

Рита Владимировна во время освобождения города находилась с сыном в квартире. Тогда в одной из четырехэтажек микрорайона Химик жили еще четыре человека.

– Готовили на буржуйках и торт, и блинчики, – говорит Рита Рыбалка. – Воду набирали из скважины, ее можно было пить.

Женщина 32 года отработала машинистом сушильных установок на Авдеевском коксохимическом заводе. Она настроена восстанавливать город. В Авдеевку вернется сразу после того, как получит паспорт. Квартира у нее по авдеевским меркам пострадала не сильно – рухнул простенок между кухней и ванной.

ГОЛОСУЮТ АКТИВНО

Председатель участковой избирательной комиссии особого назначения Данил Григорь в комментарии «КП Донецк» рассказал, что люди с освобожденных территорий голосуют активно. Для них Россия – Родина.

Данил Григорь

– Вся рабочая обстановка проходила слажено и без происшествий. Люди действительно воодушевлены своим участием в первых своих выборах Президента РФ, – сказал Данил Григорь.

Голосование в ПВР длилось почти три часа. Все желающие смогли отдать свой голос. Урну с бюллетенями отправили для дальнейшего подсчета голосов.

Жители Авдеевки, которые сейчас находятся в пункте временного размещения, рассказывают, после того, как оформят документы, вернутся обратно в город. Люди довольны тем, что там уже открылся гуманитарный центр.

– Привозят мясо, сливочное масло, творог, яйца. Теперь нам есть, где подзарядить те же телефоны. Как только получим стройматериалы, начнем отстраиваться, – говорят беженцы.

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11 марта 2022 года русские бойцы освободили Волноваху, которая была оккупирована Украиной

Взято отсюда

15.03.2024