«Беременную в 13» проверили после скандала с продажей фото дочери: наказывать не будут

Краевая прокуратура проверила скандальные публикации о «беременной в 13 лет»

Прокуратура Красноярского края организовала проверку публикаций СМИ о продаже «беременной в 13 лет» неоднозначных фотографий своей трехлетней дочери.

Напомним, что недавно в социальных сетях разгорелся скандал. Юную маму из Железногорска (1 февраля девушке исполнилось 18 лет) заподозрили в том, что она якобы снимает «эротические» материалы со своим ребенком и продает их интересующимся. Сама Вика С.* в своем телеграм-канале заявила, что такой контент не снимает, а все скриншоты она назвала «фейком».

– Я не знаю, насколько нужно быть кончеными людьми, чтобы хайпиться на этом! Я вас очень прошу написать в комментариях во всех каналах, что это фейк, — говорила девушка.

Волноваться было о чем, так как молодая мама состоит на учете в органах системы профилактики еще с 2019 года. Ранее прокуратура Железногорска привлекла сотрудников местной администрации к дисциплинарной ответственности. Причина: плохая профилактическая работа с девушкой. Сейчас контроль над семьей усилили.

Так или иначе, в прокуратуре заявили, что ничего криминального в контенте Вики* не нашли:

– В настоящее время распространенная в телеграм-каналах информация подтверждения не нашла, — пишут в пресс-службе.

Кроме того, прокуратура решила проверить органы, которые должны контролировать юную мать.

История семиклассницы Вики* из небольшого городка под Красноярском прогремела зимой 2020 года. Тогда школьница в эфире федерального ток-шоу объявила, что ждет ребенка от своего друга, который учится в четвертом классе.

Чуть позже выяснилось, что отцом десятилетний «бойфренд» быть не может — не созрел физически. Через несколько месяцев Вика* призналась: ее изнасиловал знакомый старшеклассник. Он не давал ей прохода, шантажировал, а потом напал в подъезде.

В августе 2020-го Вика* родила дочку Милю.

*имя изменено.

Семиклассница не сразу поняла: она беременна. А когда догадалась, постеснялась просить о помощи. В семье непростая ситуация: у матери рак на последней стадии. Отец растит детей один. Не всегда справляется, порой глушит отчаянье спиртным .

Неплохо зарабатывала на рекламе. А упреки хейтеров парировала просто: «Коплю деньги на приданое малышу. Вопросы еще есть?». И скоро они отпали, потому что Вика не скрывала: о деньгах ей думать приходится. Мама больна, у нее четвертая стадия рака, после химиотерапии весит 40 килограммов. Отчим тянет на себе всю семью – с тремя детьми, а это тяжело .

Взято отсюда

22.02.2024