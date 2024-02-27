Бизнесмен Михаил Скигин: Патриот интересы Родины ставит выше своих

Поменялось ли за два года значение слова «патриотизм» и что может держать на Родине крупного российского бизнесмена, особенно если у него европейский паспорт, – об этом в интервью рассказал совладелец «Петербургского нефтяного терминала» Михаил СкигинВасилий ПАВЛОВ

Фильм о Соловецком монастыре собрал уже десятки призов по всему миру. Фото: Кадр из фильма «Святой архипелаг»/«Два капитана»

Михаил Скигин. Фото: Павел МАРКЕЛОВ

– Бизнесмен обычно одержим определенной идеей, которую он хочет воплотить в жизнь. Эта идея – семя. Для того, чтобы оно дало плоды, необходима хорошая почва и уход. При отсутствии того или другого идея увянет, даже не выйдя в свет. Почва для идеи – люди, которые ее воплощают в жизнь. Чем более образованные, эрудированные, воспитанные на правильных принципах люди, тем больше вероятность успеха и получения плодов.

Воплощение идей в России сегодня переживает некое возрождение. И если посмотреть на опыт таких предпринимателей России конца XIX – начала XX века, как Савва Морозов, Павел Третьяков или Савва Мамонтов, то становится очевидным, что это абсолютно естественно для русского человека. Что касается выбора – менять страну ради денег и благ или продолжать быть со своей страной в любые времена – это выбор каждого.

– По моим ощущениям, люди вообще во всем мире меньше интересуются классикой и историей, но сильнее эта тенденция на Западе, где по традиционным ценностям топчутся, заменяя их непонятно чем. В России до сих пор на каникулах в школе детям дают задание читать классические произведения, культивируют интерес к искусству в принципе. А наличие вкуса минимизирует лжепатриотизм.

– Патриот интересы Родины ставит выше своих. Лжепатриот на такое не готов. Вот и все.

– Патриотов, и это очевидно. Очень и очень много оказалось тех, кто не готов покидать свою страну при любых неблагоприятных условиях.

Такая самоидентификация – это очень хорошо. Я бы сравнил это с семейной жизнью мужчины и женщины. Через 20 – 30 лет они настолько сближаются, что перестают идентифицировать себя по отдельности. И тогда лучший способ вернуть себя себе – это пауза, временное расставание на месяц, два, или даже на год. Чтобы прийти в себя. А потом опять встретиться и заново влюбиться. Сейчас у России и Запада происходит нечто подобное.

– Европа сейчас напоминает некоего избалованного ребенка, который пробует границы. Как отец пятерых детей могу сказать, что чем больше даешь ребенку материальных благ, тем он больше наглеет. Но это всего лишь ребенок, который хочет понять, где эта грань дозволенного. И европейское сообщество, с трудом вспоминая заслуги предков, начинает терять ориентиры в поисках этих границ. Но рано или поздно наказание приходит. «Тяжелые времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают трудные времена». Кому только не приписывали эту цитату, но суть ее совершенно верна.

– Для меня стартапы – воплощение мечт людей, одержимых своей идеей. Если идея благостная и сама себя окупающая, то стоит рассмотреть. У меня в России практически все вложения – именно в стартапы. Некоторые из них, как это бывает часто, не дожили до успеха, но некоторые, как 3Д-печать, кафе «Ботаника», кинокомпания «Два капитана», существуют и развиваются. Есть еще несколько проектов, но о них пока не пришло время говорить.

– Это особая история, очень важная, ты делаешь дело, зная, что ничего за это не получишь. Это своего рода «монахи» патриотизма.

Фильм о Соловецком монастыре собрал уже десятки призов по всему миру.

– Фонд «Пища жизни» работает во многих городах России и за ее пределами. Но общее главное – помогать людям в горячих точках. Это всегда было важно, а сейчас на это огромный запрос. И не только со стороны государства, но и со стороны людей. Мы работаем уже не один десяток лет. Но еда не основное.

Другая главная цель – моральная поддержка людей. Это ключевой момент, особенно в турбулентные моменты истории.

– Это означает помнить все, все моменты истории, все фрагменты и нюансы, отраженные в том числе в культуре. Без этого знания, без сохранения этого знания невозможно найти ответы на вопросы, куда двигаться дальше. Киностудия «Два капитана» и занимается возвращением этой памяти, причем, и уже можно это уверенно сказать, на международном уровне!

– Я не так давно закончил читать дневник-автобиографию покойного постпреда России в Совбезе ООН, дипломата Виталия Чуркина. Он был чрезвычайно уважаем, в том числе американцами, и был таким миротворцем. Стремился к наименьшему количеству жертв, работал в разные годы и в Югославии, Сирии и в других горячих точках. При этом он всегда отстаивал интересы России. И всегда вкладывал одну мысль в свои выступления: Россия всегда ищет мир. Это не всегда получается, он описал механизмы, когда Россию провоцировали на наложение вето и выставляли агрессором.

Владимир Путин в интервью Карлсону описал то, как Россия стремилась выйти на конструктивные переговоры. Запад навстречу не шел ни разу. Думаю, что мы увидим многочисленные подтверждения того, что развитие событий было продиктовано желанием защитить людей, отстоять свой суверенитет и в конце концов обеспечить устойчивый мир.

Взято отсюда

27.02.2024