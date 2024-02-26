Более 27 тысяч участников СВО и членов их семей посетили цирковые представления

Филиалы Росгосцирка провели благотворительные цирковые показы по стране

Артисты цирка продемонстрировали мастерство джигитовки. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

День защитника Отечества, который отметили широко по всей России – не только государственный праздник, имеющий большую и славную историю, но и повод поблагодарить тех, кто сегодня стоит на защите рубежей нашей Родины, кто воплощает мужество и самоотверженность, профессионализм и стойкость, целеустремленность и веру в общие идеалы.

А что важнее для защитников Родины чем улыбки любимых и радостный смех детей? Настоящий семейный праздник бойцам СВО и их близким в этом году к 23 февраля устроила Российская государственная цирковая компания.

Накануне 23 февраля филиалы Росгосцирка провели серию благотворительных представлений для членов семей военнослужащих, которые в настоящее время выполняют важнейшие задачи по сохранению мира и стабильности в России и за ее пределами.

Росгосцирк провел благотворительные представления во всех регионах своего присутствия. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

В государственном цирке Владивостока, самом восточном филиале системы Росгосцирка, давали программу «Тигры на земле и в воздухе» под руководством потомственного дрессировщика Ярослава Запашного. За удивительными трюками этих великолепных хищников наблюдали 1972 зрителя. Благотворительный показ Рязанского цирка в этот праздничный день продемонстрировал зрителям новый, заманчивый, волшебный мир загадочных тропиков и их обитателей. В свою очередь Костромской цирк, участвуя во всероссийской акции, организовал благотворительное мероприятие для Костромских полков 98 дивизии, а также семей бойцов, которые погибли в ходе спецоперации. Гости увидели увлекательные приключения, которые происходили среди льдин и айсбергов.

Гости увидели заманчивый и волшебный мир цирка. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Саратовский цирк показал своим зрителям фантастический парад умных машин. Кроме того, современная хореография в исполнении лучших артистов России, уникальный цифровой манеж, более 100 световых приборов и редкие белые тигры произвели по-настоящему неизгладимое впечатление на присутствовавших в зале.

Цирк Тюмени во взаимодействии с Фондом «Защитники отечества» провел открытую репетицию с участием не только артистов манежа, но и животных. Мероприятие позволило каждому желающему попробовать себя в роли артиста цирка и погрузиться в незабываемый мир циркового искусства.

Выступление артистов цирка оставили неизгладимое впечатление у семей героев СВО. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

В Воронежском цирке в этот праздничный день перед началом благотворительного представления прошло торжественное выступление образцового детского коллектива духового оркестра Юнармии «Золотой эполет», а шоу-группа «Континент» исполнила на манеже гимн России. Более 2000 зрителей наблюдали «5 континентов» продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» в Самаре. Представители Фонда «Защитники Отечества» выразили слова благодарности главе Росгосцирка Сергею Белякову, артистам, а также Заслуженному артисту РФ Гии Эрадзе за оказанную поддержку и подаренные эмоции.

В цирке Воронежа гостей встречал детский коллектив духового оркестра Юнармии «Золотой эполет». Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

В свою очередь руководитель компании «Росгосцирк» Сергей Беляков искренне поблагодарил за мужество наших соотечественников, защищающих государство.

«Благотворительные показы Российской государственной цирковой компании стали для нас возможностью не просто подарить незабываемый праздник циркового искусства участникам спецоперации и их близким, но и оказать действенную социальную поддержку тем, кто являет ярчайший пример преданности своей стране, приверженности ее культурным традициям, кто прививает молодому поколению чувство национальной гордости, личным примером показывая, как важно быть настоящим патриотом своей Отчизны», – подчеркнул Беляков.

В общей сложности праздничные цирковые представления, приуроченные ко Дню защитника Отечества, посмотрели 27 389 человек во всех регионах присутствия Росгосцирка.

Взято отсюда

27.02.2024