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«Боролись за Святослава все вместе»: россияне собрали рекордную сумму на лечение маленького тюменца от редкой болезни

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Тюменскому школьнику Святославу Тропынину на лечение от редкой формы миодистрофии Дюшенна собрали 300 млн рублей

«Боролись за Святослава все вместе»: россияне собрали рекордную сумму на лечение маленького тюменца от редкой болезни

Тюменцы и другие жители России собрали рекордную сумму на лечение маленького Святослава Тропынина от редкой болезни. Почти 300 миллионов рублей перечислили неравнодушные граждане в Фонд Святослава. Мальчик проходит лечение от редкой формы миодистрофии Дюшенна. Всем миром люди сплотились, чтобы спасти малыша. Ребенку необходим дорогостоящий медицинский препарат Elevidys, который производят в Соединенных Штатах Америки. Стоимость лекарства превышает 3 миллиона долларов. Для маленькой семьи – это была неподъемная сумма.

Помощь в сборе денежных средств на лечение тюменского школьника оказывали именитые звезды шоу-бизнеса, популярные спортсмены и даже политики. Тобольская рэперша INSTASAMKA лично перечислила тюменцу крупную сумму средств. Попросила помочь ребенку и телеведущая Ольга Бузова. А президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев перевел от себя денежные средства на лечение больного мальчика, а также рассказал о юном тюменце своим подписчикам.

Меньше чем за год семье и благотворителям удалось собрать 300 миллионов рублей. Сегодня Тропынины закрыли сбор средств. Он длился с лета 2023 года.

Последние 50 миллионов рублей упали в копилку 14 марта. Сегодня отец семейства вместе с боксером вышли в прямой эфир и поделились этой радостной новостью. Отец семейства даже выполнил обещание и сбрил свою шикарную бороду.

— Ребята, спасибо всем огромное за каждый день, что были с нами, за каждый лайк и репост, за борьбу за Святослава. Мы это сделали, ребят, — рассказал папа Святослава в прямом эфире, едва сдерживая слезы.

Уже завтра Тропынины вылетают в Дубай, где мальчику проведут жизненно-необходимое лечение. Тюменцам удалось снизить стоимость лечения до 762 тысяч долларов.

Напомним, Святослав должен был пойти в прошлом году в первый класс, но в один момент всё перевернулось. Вместо счастливой школьной жизни и нового этапа мальчик вынужден бороться с недугом, который с каждым днем всё сильнее дает о себе знать. Он, как цветок, который без необходимого укола увядает буквально на глазах. Миодистрофия Дюшенна – заболевание, при котором организм не вырабатывает нужное количества белка. Из-за этого опорно-двигательная функция нарушается. Мы подробно рассказывали историю Святослава Тропынины, и с какими испытаниями маленькому мальчику пришлось столкнуться. Семья школьника не только вела борьбу с тяжелым заболеванием, но и хейтерами, которые преследовали их на каждом шагу.

Взято отсюда
14.03.2024

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