«Брови опустились на глаза, а на висках — шишки»: Под Ростовом женщина пожаловалась на косметолога после инъекции ботокса

На аксайского косметолога пожаловалась клиентка, у которой после ботокса появились шишки на висках

Женщина говорит, что инъекцию ей сделали еще в феврале.

В Ростовской области 29-летняя жительница Аксая пожаловалась на косметолога после инъекций ботокса. Рахиля Курбанова говорит, что хотела избавиться от мелких морщинок, но после процедуры вышла с деформированным и ассиметричным лицом. При этом клиентка не подписывала договор — специалист сделала «уколы красоты» в своей квартире.

«КП-Ростов-на-Дону» выяснил подробности истории. Эксперты рассказали, как не попасть в такую ситуацию и привлечь недобросовестного специалиста к ответственности.

Рахиля говорит, что впервые обратилась к косметологу в октябре — хотела увеличить губы. Специалист сделала инъекцию гиалуроновой кислоты, но губы объемнее не стали.

— Мастер мне объяснила, что увеличение губ — результат накопительного эффекта. Первый шприц ботокса уходит на увлажнение, второй — на заполнение. Я в этом ничего не понимаю, просто ей поверила.

В третий визит 21 февраля Рахиля рассказала косметологу, что хочет избавиться от мелких мимических морщин. Тогда сотрудница вколола ботокс в область между бровей, в районе глаз и в носогубные складки. На следующий день у женщины появился отек лица, но она не обратила на это внимания — надеялась, что пройдет. Но дни шли, а состояние ухудшалось.

— 26 февраля отек усилился. Брови и верхнее веко опустились на глаза. Они так сильно нависали, что казалось — у меня нет глаз. Начались какие-то высыпания. Когда открываю рот, в височной области появляются шишки. Раньше у меня такого не было.

Спустя почти месяц последствия инъкции не прошли. Фото: Рахиля Курбанова.

После жалоб косметолог Рахили провела ей массаж микротоками, чтобы исправить ситуацию. Изменений не произошло, и клиентка потребовала убрать ботокс и вернуть потраченные 22 тысячи рублей. Специалист отдала две тысячи, а потом перестала выходить на связь.

Сейчас Рахиля консультируется с врачами и собирает документы, которые подтверждают ее жалобы.

— Буду обращаться в суд. Правда не знаю, чем все закончится. Косметолог делал инъекции дома, договор мы не подписывали. Я — самый обычный человек, в этом не разбираюсь. Никогда не попадала в такие ситуации и не знаю, что делать.

— Статья 159 Гражданского кодекса РФ допускает возможность заключать сделки (договоры) в устной форме. Гражданин также может обратиться в суд с требованием о понуждении заключить с ним договор и возместить расходы, связанные с необоснованным отказом в его заключении. По поводу некачественно оказанных медуслуг обращаемся сначала к частнопрактикующему врачу с досудебной претензией. В случае отказа в удовлетворении требований — подаем исковое заявление в суд о компенсации морального вреда и материального ущерба, прилагаем документы в обоснование ухудшения состояния здоровья. Мы также вправе обратиться в правоохранительные органы с заявлением по факту совершения преступления.

В отношении недобросовестного специалиста можно подать иск в суд.

Еще один вариант — направить жалобу в Росздравнадзор и Роспотребнадзор, которые должны проверить наличие лицензии и законность осуществления деятельности врачом. Можно привлечь врача к административной ответственности, ведь отсутствие чека и договора — уже основания для обращения с жалобой. Услуги по косметологии однозначно подлежат лицензированию, и у лица, предоставившего вам косметологическую услугу, в обязательном порядке должны быть и лицензия, и соответствующее медицинское образование.

— Мимические морщины образуются на коже из-за активной мимики: улыбки, удивления, нахмуривания, прищуривания. Они корректируются в косметологии с помощью ботулотоксина. Ботулинический нейротоксин переводит гипертонус мышцы в нормотонус. Другими словами, он сокращает ее подвижность, благодаря чему кожа «над мышцей» находится в спокойном состоянии, не сморщивается. Это тормозит появление уже статических постоянных морщин и разглаживает текущие морщинки.

Как у любой медицинской услуги, у инъекций ботулотоксина могут быть осложнения. Они могут затрагивать вспомогательный аппарат глаза: веки, глазные мышцы. Например, опущение век, двоение при взгляде обоими глазами, отеки в области век, синдром сухого глаза. Их эффект ограничен во времени, проходит самостоятельно.

Специалисты призывают обращаться в лицензированные клиники.

Чтобы исключить риск осложнений, специалист должен учитывать анатомические особенности пациентов и анамнез, знать протоколы введения ботулотоксина. Вы исключите риски, если обратитесь в лицензированную клинику. Здесь работают врачи с образованием и практикой, которые используют сертифицированные препараты.

В Волгоградской области ростовчанка незаконно проводила косметологические инъекции. (Подробности)

Взято отсюда

22.03.2024