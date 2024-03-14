Будто в воду канули: две семьи бесследно пропали в Якутии, теперь их ищут по всей стране

Женщина ищет родных из Якутии, связь с которыми была утрачена десятки лет назад

Жителей Якутии просят помочь в поисках двух семей

В Якутии ищут две семьи, о которых ничего не известно уже десятки лет. Все попытки найти хоть какие-то зацепки в этом деле оборачиваются провалом. Подключившиеся к поискам волонтеры говорят, что «люди как сквозь воду канули». Даже предполагаемые соседи пропавших не могут ничего вспомнить. Будто этих людей и не существовало…

«67-Й ГОД, ВОЕННЫЙ СОВХОЗ № 10»

Галкина (Хуторова) Людмила Германовна – жительница Республики Мордовия. С полгода назад женщина приехала в родительский дом, где когда-то жила со своей семьей. Перебирая старые вещи, Людмила нашла фотографии, которые не видела долгие годы.

Со снимков на нее смотрели знакомые люди, но она едва могла вспомнить их имена. На обратной стороне одной из карточек от руки было написано: «Я, Виктор (брат) с женой Аней, Валя – сестра Алеши, отец Михаил Петрович, мать, Алеша, Эдик сын Виктора побольше, Витя маленький сын Вали и Света наша стоит в костюме. 1967 год. В военном совхозе № 10 около нашего дома. Елисеевы».

Подпись с обратной стороны снимка Фото: предоставлено «КП» – Якутск»

Обрывки воспоминаний начали всплывать в голове. Так давно это было… Они – дети, лет 6-8… Людмила смогла припомнить только маленького троюродного брата Володю. С ним они встречались в раннем детстве, когда тот приезжал с родителями в гости. После того раза родственники больше никогда не общались.

Всматриваясь в лица детей на фото, женщина вспомнила и второго троюродного брата – Виктора. Тогда Людмила твердо для себя решила – во что бы то ни стало отыскать родных.

СЕМЬЯ ЕЛИСЕЕВЫХ

Историю Елисеевых удалось восстановить с конца 1940-х годов.

– Семья родного брата моей бабушки до конца 40-х жила в Мордовии в селе Атяшево, а потом уехала в Якутию. Где они жили два десятка лет – не знаю, но на подписанном фото стоит дата – 1967 год. Тогда они жили в военном совхозе № 10. На тот момент родственники поддерживали связь с моей мамой – Хуторовой Еленой Филлиповной. Они переписывались, присылали фото. Обычно письма отправляла жена моего троюродного брата Владимира – Эльвира, – рассказала «КП» – Якутия» Людмила.

Отец Виктора и Владимира, Елисеев Михаил Петрович в молодости Фото: предоставлено «КП» – Якутск»

Женщина вспоминает, что сообщения от родных ее семья получала до 80-х годов, а потом связь оборвалась. До того времени точно известно, что семья Владимира жила в Якутске – на письмах стоял обратный адрес. Второй брат, Виктор, тоже жил в Якутии, но где именно – никто не знает.

Решив отыскать родственников, Людмила отправила письмо на адрес, указанный на старом конверте – Якутск, 17-й квартал, улица Жорницкого, 20, квартира 2. На всякий случай женщина запросила уведомление о его вручении. Но спустя время ей вернули письмо, так как получатель не жил по нужному адресу.

Адрес, по которому жил Владимир со своей семьей Фото: предоставлено «КП» – Якутск»

НИКТО НЕ ПОМНИТ

После неудачи с отправкой письма Людмила решила искать другие пути. Со всей информацией, которую ей удалось собрать про семью Елисеевых, в конце 2023 года она направила заявку на проект «Жди меня». Шло время, а ответа не было. Тогда женщина отбросила и этот вариант.

В итоге Людмила описала ситуацию в соцсетях, и уже скоро на ее сообщение откликнулись. Историей пропавшей семьи заинтересовались волонтеры группы «Единство». Они связались с женщиной и принялись за поиски.

– Мы начали с обратного адреса на письме – 17-й квартал. Выяснили, что он все еще существует. Но в доме, где жила семья Елисеевых, сейчас находится магазин. Людей оттуда расселили в 90-х годах. Куда – неизвестно. И не ясно, то ли они во время расселения выехали, то ли раньше. «Сторожилы» района тоже не помнят таких. На фото семью никто не узнал, – рассказала «КП» – Якутия» волонтер группы «Единство» Оксана.

Женщина в недоумении – как семья Владимира могла просто «испариться». У них дочка была, ходила в садик, школу. Но никто не запомнил и ее. К тому же и о семье второго брата Виктора ничего не удалось узнать.

Однажды у Людмилы появился луч надежды, когда ей позвонил неизвестный мужчина и назвался родственником – Сергеем Елисеевым. Они несколько раз созванивались, но общение не задалось. Сначала женщина задавала ему уточняющие вопросы, но каждый раз разговор неожиданно прерывался. Потом мужчина сказал, что находится в больнице и ему нужна помощь. Просьба одолжить ему денег насторожила Людмилу, и она поняла, что наткнулась на мошенника.

Но, несмотря на трудности, женщина верит, то сможет отыскать родных. Она просит откликнуться тех, кто знаком с семьей Елисеевых или знает, где они находятся. Связаться с Людмилой можно по номеру +7 (927) 186-88-06.

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Взято отсюда

14.03.2024