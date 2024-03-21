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«Был воспитанникам, как отец»: тренер по баскетболу, воспитавший сотни спортсменов, погиб в зоне СВО

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В Чите начнут проводить турниры в честь тренера, погибшего в зоне СВО

«Был воспитанникам, как отец»: тренер по баскетболу, воспитавший сотни спортсменов, погиб в зоне СВО

Коллеги Александра планируют проводить в его честь соревнования по баскетболу и бадминтону. Фото: скриншот снимка, опубликованного в соцсетях Андреем Серёдкиным, министром спорта Забайкалья.

– Проводить в последний путь Сан Саныча пришло «море» людей. Родственники, друзья, коллеги, воспитанники… Каждый хотел попрощаться с человеком, который вырастил сотни спортсменов, – рассказывает Марина Федорова, завкафедрой физвоспитания факультета физкультуры и спорта Забайкальского госуниверситета.

45-летний тренер по баскетболу Александр Буторин из Читы погиб в зоне СВО в начале марта. Рядом с ним разорвался снаряд, сброшенный с дрона. Подробности – в материале КП-Иркутск.

– Впервые в ЗабГУ он пришел студентом 28 лет назад. Мечтал стать учителем физкультуры. Записался в мужскую сборную по баскетболу, я была его тренером, – рассказывает Марина Федорова.

Окончив университет, Александр отправился в армию. Распределили в воздушно-десантные войска. После службы сибиряк, как и хотел, устроился в школу учителем физкультуры.

– В 2011 году решил прийти работать в ЗабГУ, вел баскетбол. Позже его назначили начальником спортклуба университета.

За 13 лет Александр воспитал сотни спортсменов. Больше 10 лет вел женскую сборную вуза. Неоднократно становился тренером года. А потом начал обучать ребят бадминтону. Позже его назначили президентом федерации бадминтона Забайкальского края.

– Училась играть в баскетбол у Сан Саныча шесть лет. За это время он стал нам, воспитанникам, как отец! Постоянно поддерживал, – рассказывает бывшая студентка Анна Мартемьянова. – У нас даже традиция своя была. После каждой игры он писал всем приятные слова, хвалил. Даже после ухода из команды мы сохраняли общение.

Осенью 2022 года Александр, получив повестку, отправился на линию соприкосновения. Дома остались ждать сын-подросток и супруга.

– Провожать Саныча на СВО приехали студенты и коллеги. Обещал вернуться! Периодически звонил нам, отправлял видео и фото. Никогда не слышали его грустного голоса. Всегда был веселым, – рассказывают воспитанники и коллеги.

Кстати, за полтора года службы сибиряк ни разу не брал отпуск.

– Узнав о его смерти, мы до последнего не верили. Считали, что Саныч обязательно вернется живым и невредимым. Была надежда, что это ошибка, – рассказывает Марина Федорова.

Прощание с Александром Буториным прошло 19 марта.

– Соболезную родным, близким и друзьям настоящего мужчины и патриота! Скорблю вместе с вами, – написал на своей официальной странице в соцсетях Андрей Серёдкин, министр спорта Забайкалья.

Теперь коллеги Александра планируют проводить в его честь соревнования по баскетболу и бадминтону.

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Взято отсюда
21.03.2024

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