«Бушлат из России» с президентского плеча: Где шьют одежду, понравившуюся Владимиру Путину

«Комсомолка» побывала на фабрике, где сшили стильный русский пуховик

«Главное, чтобы костюмчик сидел!» – изделие ростовских мастериц сразу пришлось президенту впору (Владимир Путин с Ольгой Коваленко). Фото: Александр КАЗАКОВ/РИА Новости

Одним из главных событий недавно завершившейся Московской недели моды стал показ «Бушлата из России». Того самого, который носил Владимир Путин. Кто ж не помнит видео, как на выставке российских товаров на ВДНХ симпатичная брюнетка (позже выяснилось, что это совладелица ростовской швейной фабрики DNK-Рус) с шутками-прибаутками ловко уговорила президента надеть просторный и теплый балахон до колен.

КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ

И вот корреспондент «Комсомолки» помчался в Ростов-на-Дону, чтобы посмотреть, что это за фабрика такая, да и к бушлату прицениться.

Бойкую девушку зовут Ольга Коваленко. Вместе с сестрой Анной Алексеевой они 8 лет назад основали швейную компанию, которая сейчас рушит все стереотипы о том, какой должна быть модная одежда.

Директорский кабинет – просторная и аскетичная комната на двоих: в одном углу Оля, в другом Аня. Фирмой руководят на пару. Обе тонкие, стремительные, носятся из цеха в цех по фабричным этажам, пренебрегая лифтами. Строгий деловой костюм – не в этой жизни. Тут в самый раз просторные спортивные брюки да такая же куртка-разлетайка с капюшоном. Удобно, демократично и стильно – Анна в красном, Ольга в черном. Кстати, костюмы эти собственного производства, своими дизайнерами разработанные, своими швеями пошитые. А смотрятся – импорт отдыхает.

Сначала сестры Анна и Ольга хотели шить одежду для своих маленьких дочек, но вскоре поняли, что хорошие вещи можно и другим продавать. Так родилось их швейное производство.

«РАШН ФЕДЕРАШН»

– В 2014 году мы с Ольгой родили первых девочек с разницей в 2 месяца, – издалека начала Анна.

Ничего из того, что можно было найти в продаже, молодых мам не устроило, и решили они шить детские вещи сами. И тут же прикинули: можно ведь не только самим носить, но и людям продавать. Взяли у мужей по 30 тысяч рублей, половину потратили на ножницы и ткани и…

– …И поняли, что наших швейных навыков хватало не больше чем на ночную сорочку, – вспоминает Анна. – Одумавшись, нашли профессионального конструктора одежды, сделали лекала, разместили заказ на действующем предприятии, через соцсети организовали сбыт…

Начали с шапок и снудов. Это что-то вроде горловины свитера, которую можно и как шарф носить, и на голову натягивать вместо шапки.

– Ну и всё: продали-вложились, продали-вложились, – вкратце обрисовала Анна технологию успешного бизнеса.

Сейчас DNK – одна из самых активно развивающихся российских компаний. Выставка с президентом, кстати, это тоже не просто так. На организованный Агентством стратегических инициатив форум «Сильные идеи для нового времени» попали победители конкурса самых быстро растущих российских брендов. Сейчас фабрика насчитывает примерно 100 человек.

– Мы сразу решили, что у нас будет такая нестандартная одежда, – продолжила Анна. – Например, одними из первых начали делать принты (надписи на одежде. – Ред.) на русском. Портреты, цитаты – все это размещали на худи, футболках и другой ходовой одежде.

К принтам подошли креативно. Меня, например, позабавила удалая «Рашн Федерашн» на симпатичном бомбере. Именно так, кириллицей.

Обозреватель «КП» Владимир Перекрест: «Заодно и язык можно подтянуть!» Фото: Личный архив Владимира Перекреста

ВООБЩЕ-ТО ЭТО ПУХОВИК…

«Бушлат из России» – того же поля ягода. В кавычках – потому что на нем так и написано.

– Но ведь это же не бушлат? – осторожно делюсь сомнениями.

– Не бушлат, – легко соглашается Анна. – Это скорее пуховик. Но нам слово очень понравилось. И вся фраза – «Бушлат из России». Не писать же «Пуховик из России». Не звучит.

Хозяйкам виднее. За слова здесь отвечают.

– Еще мы делаем жилетки, а называем их телогрейками, – призналась Анна.

Толковые словари нервно шелестят страницами. Но ход мысли смелых девушек ясен: жилетка – это куда можно поплакаться, кто ж такое слово купит. То ли дело телогрейка – звучит куда убедительнее.

В общем, бушлат в публику зашел – и словом, и кроем. Гарантированно держит тепло до -35 градусов, там какой-то суперский отечественный наполнитель – аналог пуха. Кто его поставляет – «военная тайна».

– Вы напишете, все к ним кинутся, они тут же поднимут цены – и что мы будем делать? – наставляла Анна неразумного журналиста. – Это же бизнес: дружба дружбой, а табачок врозь.

При производстве бушлата здесь едва ли не первыми в России стали использовать свободный крой оверсайз – это когда вещь выглядит на пару размеров больше. И смотрится оригинально, и практическая польза есть. Можно пододеть что-нибудь теплое, тогда и минус 50 нипочем. Манжеты внутри рукава плотно охватывают запястья, не давая холоду пробраться к телу, а длина почти во весь рост и наглухо застегивающийся капюшон – самое оно для любителей валяться в снегу, сидеть у проруби с удочкой или гулять по ветреным ростовским набережным.

Бушлат вывели в свет еще в 2018-м – на Неделе моды в Москве.

ЁЖИК В АМЕРИКЕ

Вместе с начальником отдела маркетинга Татьяной Грошевой мы идем по фабрике. Кузница идей – отдел дизайна. Сидят девушки и рисуют. Здесь же и словечки свои для принтов придумывают. Один из последних хитов – «Я женат». Работницы в восторге: мужьям, говорят, покупаем и заставляем носить.

– А «Я замужем» выпускать не собираетесь? – интересуюсь.

– Нет! – смеется Татьяна.

Подход здесь серьезный: из 10 дизайнерских предложений только одно идет в производство. Удалось увидеть, как это делается. Вслед за нами стремительно влетели в студию Анна с Ольгой, без предисловий сели с дизайнерами в кружок – и понеслось. Один лист в сторону, другой, третий… И вдруг:

– А! Вот!! Ге-ни-аль-но!!! – восклицает Ольга. И тут же мне:

– Уберите камеру!

В обстановке строжайшей секретности коллекция выруливает на старт. Тема – «Роскосмос». С ними ростовчанки задружились еще в 2021 году.

– Мы хотим, чтобы эту коллекцию носила не только страна, но и весь мир, – делится Анна. – В одежде с символикой NASA у нас ходят, а вы видели, чтобы в «Роскосмосе» ходили за границей?

Другой знаковый партнер – «Союзмультфильм». Девушки уговорили их разрешить выпускать на одежде Чебурашку, Волка с Зайцем, Ёжика в тумане… Коллекция зашла на ура, стали запрашивать и взрослые размеры – родители тоже захотели Чебурашку поносить…

Тем временем обсуждение новинок продолжается. Скоро лето – и DNK собирается выпускать коллекцию «На море». Только буквы какие-то странные: как в зеркальном отображении. Оказывается, это специально для селфи – чтобы на снимке получалось как надо.

Не забыли девушки и про родной город.

– Наш культурный код в этом сезоне – селедка и конь, – поделилась Татьяна Грошева. – Их и будем рисовать на одежде.

«Разработке и внедрению новой техники – наши знания, опыт и труд!» – гласит плакат над раскроечным столом. Когда-то в этих стенах располагалось Ростовское специальное проектно-конструкторское бюро, которое разрабатывало средства управления для систем ПРО. Швейницы плакаты сохранили, а дух времени перенесли на одежду.

Но если в советские времена нередко кроили так, чтобы оставалось побольше отходов для изготовления внеурочного левака, то у современного частника отходов минимум – помогают специальные компьютерные программы.

– Раскладка у нас практически без выпадóв, – сыплет терминами закройщица Оксана Прилуцкая. – А если выпадá и есть, то перекраиваем их на внутреннюю часть карманов или на футболочки для малышей.

Сейчас на швейной фабрике трудятся около 100 человек.

КОТИКИ НЕ В ТРЕНДЕ

Не стонут ли фабричные девушки под гнетом санкций? Нет, держатся. Уровень локализации на предприятии – около 70%, рассказала Татьяна Грошева. Это прилично. Всю фурнитуру и вспомогательные изделия – от широкой эластичной резинки для штанов до собачек на молниях – производят в России. Компания заказывает у смежников не просто кнопочки, например, а с буквами DNK. Фирмá!

Но вот с тканями проблема. Качественный хлопок приходится заказывать в Турции.

– Если с черной и белой тканью у нас нормально, то дополнительные цвета, да еще чтобы ярко и красиво выглядели, найти сложно, – говорит Грошева. – И не всегда наши производители тканей угадывают, что будет модным в сезоне: предлагают, например, отрезы с котиками, а они уже неактуальны…

Где обновка сейчас

– Бушлата у нас нет, – говорит Ольга Коваленко. – Владимир Владимирович в нем и ушел. Надеюсь, он его носит, ему в нем очень тепло, хорошо и бушлат греет его нашей любовью!

– А деньги? В рознице он двадцать пятьсот как-никак…

– Это коммерческая информация, мы ее не раскрываем.

– Вы спросили президента, можно ли использовать его изображение на вашей продукции. А без разрешения нельзя?

– Многие используют изображение Путина, но мы считаем, что некорректно без разрешения. Поэтому и спросила.

– И он отказал…

– Он ответил: «Я же надел ваш бушлат – это лучше, чем изображение».

– Ну не разрешил же?

– А мы пока не знаем. Интрига сохраняется. В следующий раз, когда встретимся, попросим уточнить.

Взято отсюда

19.03.2024