Бывший гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков обжаловал заочный арест

Экс-руководителя петербургской киностудии обвиняют в вымогательстве, но он с этим не согласен

Федор Щербаков обжаловал свой арест.

Бывший руководитель «Ленфильма» Федор Щербаков не согласился с решением о заочном аресте и обжаловал постановление Тверского районного суда Москвы. Как следует из картотеки суда, жалоба от адвокатов беглого главы киностудии поступила на следующий день после решения об его заочном аресте – 15 марта. Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.

– В данный момент жалоба Щербакова находится в канцелярии, – говорится на сайте суда.

Как ранее сообщал SPB.KP.RU, Федор Щербаков был объявлен в розыск в феврале 2024 года. Вскоре после этого, студия прекратила с ним трудовые отношения. Врио руководителя «Ленфильма» назначен Эдуард Суворов, ранее занимавший пост советника директора студии. В середине марта стало известно, что в Тверской суд Москвы обратился следователь с ходатайством о заочном аресте Щербакова по делу о вымогательстве.

– Щербаков обвиняется в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Ему избран арест сроком на 2 месяца с момента его задержания на территории Российской Федерации или с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортация на территорию Российской Федерации, – сообщала пресс-служба суда.

Тучи над Щербаковым начали сгущаться в конце прошлого года, когда явилась информация, что он может быть фигурантом уголовного дела о вымогательстве. Основным обвиняемым проходил бизнес-партнер Щербакова, который, по версии следствия, курировал негативные публикации в Telegram-каналах о влиятельных менеджерах нескольких крупных компаний. Тогда же сообщалось, что Щербаков покинул страну, а на киностудии числился в неоплачиваемом отпуске.

Как ранее выяснил SPB.KP.RU, претензии к Щербакову не связаны с его работой на «Ленфильме». Силовиков интересует его московский бизнес – ряд интернет-ресурсов и телеграм-каналов.

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Взято отсюда

19.03.2024