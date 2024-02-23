Целуется с мужем и подругой: в Минобре показали фото, из-за которых новосибирскую учительницу заставили писать объяснительную

В Минобре показали фото, из-за которых заставили педагога писать объяснительнуюАвторы (2):

Эти снимки Марины возмутили Минобр. Фото: vk.com/minobrnso

Новый поворот получила история с учительницей школы-интерната в Новосибирской области, попавшей в скандал из-за фото в соцсетях. Напомним, на 25-летнюю девушку кто-то пожаловался в Министерство образования: мол, педагог разместила интимные снимки. Минобр прислал жалобщику ответ, который тот анонимно выложил в местные группы в соцсетях.

«Было проведено совещание руководителей образовательных организаций о соблюдении педагогическими работниками кодекса профессиональной этики. Также была проведена беседа с Мариной Олеговной. В настоящее время снимки удалены», – говорится в официальной бумаге от ведомства. Педагогу действительно на всякий случай пришлось удалить фото, где она в щеку целует мужа.

Это свадебное фото Марина удалила из соцсетей. Фото: предоставлено героиней публикации.

Однако Марина недоумевала, о каких вообще снимках в жалобе идет речь.

– Я не знаю, какие на меня прикрепили фото. Дело в том, что у меня на стене (прим. ред.: в соцсетях) других не было, – рассказывала КП-Новосибирск Марина.

Тем не менее, учительнице, которая сейчас, кстати, на четвёртом месяце беременности, пришлось писать объяснительную. В итоге она настолько перенервничала из-за скандала, что ей вызывали скорую из-за высокого давления.

Педагог написала объяснительную. Фото: личный архив героев публикации.

Минобр же пошел дальше: разместил в соцсетях фото девушки, на которые, собственно, и пожаловались. Там – Марина целуется со своим супругом на фоне деревьев, сидит на лавочке, чмокает в щечку подругу. Если бы не пометка, что мол, раньше по сети разошлись не те фото Марины, а вот верные, их просто бы пролистнули – заявленного «интима» там нет. А так больше 3 тысяч просмотров, репосты, лайки…

Тот самый пост Минобра.

– Эти фото были сделаны очень давно, в начале знакомства нашего с мужем, когда мне было 19 лет. Их на странице у меня уже лет пять как нет, – рассказала КП-Новосибирск Марина, увидевшая снимки в посте Минобра.

За педагога уже вступился депутат Барабинского района Константин Терещенко:

– В такой парадигме вообще людям надо запретить целоваться на свадьбах, праздниках, да даже на улицах. И снимать целующихся людей тоже нужно запретить. Ну бред же! Судя по снимкам, эти кадры были сделаны много лет назад, и это может говорить только о постоянстве Марины: они с супругом вместе уже семь лет.

Любопытный момент: большинство фото в принципе не было на странице Марины – публиковала она только кадр, где целует в щеку подругу. И это натолкнуло на мысль, кто может быть жалобщиком.

– Снимки совпадают с периодом, когда Марина общалась с этим человеком: она не просто знает его, а помогала ему. Я буду писать официальное обращение в Минобр и Следственный комитет, чтобы установили жалобщика. И пусть он объясняет, где взял фото и что конкретно его смутило, – заявил Терещенко.

Юристы же советуют Марине подавать иск в суд:

– К самому жалобщику юридических претензий нет: он ведь сами фото учительницы нигде не опубликовал – только официальный ответ чиновников. А вот Минобразования нарушило статью 152.1 ГК РФ «Охрана изображения гражданина»: никто не имеет права размещать изображение гражданина без его согласия. Исключение – участие, к примеру, в публичных мероприятиях, где много людей. Но здесь о них и речи не идет. Поэтому Марина вправе подавать иск и требовать компенсацию морального вреда с Минобра за то, что тот опубликовал её снимки в своём официальном комментарии, – объяснил КП-Новосибирск адвокат Михаил Спиридонов.

Беременной девушке пришлось вызвать скорую после этого скандала

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber

Взято отсюда

23.02.2024