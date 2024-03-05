Шествие молодежи мира собрало несколько тысяч человек в Сириусе

Карнавальное шествие в Сириусе

Шествие молодежи мира собрало шесть тысяч человек более чем из 180 стран. Огромная колонна выстроилась в Олимпийском парке в Сириусе. Гости Всемирного фестиваля молодежи разных возрастов и народов объединились, чтобы показать толерантность и уважение друг к другу.

«Это самое масштабное шествие, которое я когда-либо видела. Просто невероятно, посмотрите, колонна растянулась на несколько сотен метров», – показывает вдаль пальцем волонтер, которая дежурит на локации рядом.

Шествие молодежи

«Какие красивые костюмы, посмотрите на эти детали, потрясающее зрелище, как подготовились все», – выбежали посмотреть на зрелищный карнавал фермеры с гастрозоны.

Шествие молодежи

Потоком лился, кажется, нескончаемый калейдоскоп культур. Каждая из делегаций выделялась своими национальными костюмами, в шеренгах размахивали флагами. Но что примечательно, многие пели русские песни, такие как «Катюша» и «Россия, вперед», а также несли в руках символ фестиваля – Чебурашку.

Шествие молодежи

Кроме этого, к народному карнавалу присоединились и герои других российских мультфильмов. В потоке можно было найти Пятачка, Кота Матроскина, Шарика и других персонажей.

Шествие молодежи

После круга почета колонна распалась перед большой сценой. Молодые люди сбивались в хороводы и отплясывали под хитовые треки. Отовсюду раздавались овации и свист.

Шествие молодежи

Гудеть Город молодежи будет до 7 марта. Здесь запланированы десятки мастер-классов, лекций и развлекательных мероприятий.

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Взято отсюда

05.03.2024