Девять тысяч белгородских детей примут 14 регионов России

При необходимости мальчишки и девчонки пробудут там до конца учебного года

Последний раз белгородских детей вывозили из региона в первых числах января. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Из Белгородской области начали вывозить детей. Разлука в принципе дается тяжело. Добавляет переживаний и тот факт, что сроки возвращения обратно (ориентировочно – на три недели) пока точно не определены. Однако это вынужденная мера. Приграничный регион ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Детям, как никогда, нужно безопасное место. К тому же они смогут отдохнуть и физически, и морально – погулять спокойно по улицам, забыть на время звуки обстрелов и провести дни без страха.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, 21 марта в оздоровительные лагеря других субъектов России выехали первые 1 200 человек. Более 700 из них отправились в Пензу. Остальные ребята поедут в Калугу и Тамбов.

По словам Гладкова, белгородскую детвору ждут еще как минимум в 11-ти регионах: в Московской, Воронежской, Тульской, Астраханской, Ярославской и Нижегородской областях, ХМАО, Кабардино-Балкарской республике, Ставропольском крае, республиках Коми и Дагестан.

– Если будет необходимость, то попросим коллег продлить нахождение детей в безопасном месте до окончания учебного года. Естественно, при одобрении родителей, – уточнил губернатор.

Вячеслав Гладков отвечает на вопросы жителей. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Это уже не первый выезд белгородских ребят за пределы региона. После майских атак на приграничные районы детей вывозили из Шебекинского и Грайворонского округов. А в последний раз это делали в первых числах января после масштабного обстрела областного центра 30 декабря прошлого года, когда погибли 25 человек. Впрочем, все они уже вернулись на Белгородчину.

Напомним, 21 марта около восьми часов утра в Белгороде раздалась серия взрывов. Система ПВО сбила десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадали пять человек. У двух женщин и мужчины закрытые черепно-мозговые травмы. Еще двух белгородцев с осколочными ранениями голени, руки и плеча увезли в больницу.

Город обстреливают ежедневно. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Больше 30 квартир в шести многоэтажках оказались повреждены в Белгороде. Также пострадал фасад в «Белгород Арене» (пробита кровля и плита перекрытия) и один из корпусов образовательного учреждения (выбиты окна). Осколки посекли десять машин.

В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены пять домов и две машины, в селе Новая Деревня – ограждение в одном жилом здании, в поселке Майский – четыре дома и одна машина.

Взято отсюда

22.03.2024