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Для поддержания тепла: Десантникам с Запорожского направления передали пленку-утеплитель, газовые печи и генератор

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На Запорожском направлении десантникам привезли оборудование и материалы

Для поддержания тепла: Десантникам с Запорожского направления передали пленку-утеплитель, газовые печи и генератор

Народный фронт привез помощь для десантников, находящихся на Запорожском направлении. ФОТО: Народный фронт в Запорожской области

Российские военнослужащие регулярно выполняют поставленные задачи в зоне проведения спецоперации. Бойцы стоят на защите мирных жителей Запорожской области, а граждане, в свою очередь, стараются помогать и поддерживать российских солдат.

Так, народный фронт привез помощь для десантников, находящихся на Запорожском направлении. Оборудование, материалы и обмундирование для бойцов собрали неравнодушные жители России.

"Привезли им такое необходимое оборудование и материалы. Пленка нужна для изоляции – сейчас сыро и холодно, а ребята постоянно меняют дислокацию. Это незаменимый, но, к сожалению, одноразовый материал", – рассказала руководитель Народного фронта Запорожской области Любовь Колесник.

Помимо пленки, бойцам передали газовые печи с баллонами, которые могут работать без электричества, а также спальные мешки, тепловые пушки и генераторы для поддержания тепла.

Как сообщалось ранее, для бойцов с Запорожского направления испекли около тысячи фруктовых пирогов ко Дню защитника Отечества. Крымские кулинары накануне гуманитарных выездов приготовили партию выпечки – около 1500 домашних пирогов, которые направили на Запорожское и Херсонское направление.

В числе защитников и кадровые военные, и мобилизованные, и добровольцы. Все те, кто с оружием в руках стоит на страже мирного населения (подробности)

Российский пулеметчик подорвал себя гранатой вместе с ВСУ, спасая товарищей (подробности)

Ситуация на Запорожском направлении сложная, но контролируемая (подробности)

Взято отсюда
27.02.2024

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