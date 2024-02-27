Для поддержания тепла: Десантникам с Запорожского направления передали пленку-утеплитель, газовые печи и генератор

На Запорожском направлении десантникам привезли оборудование и материалы

Народный фронт привез помощь для десантников, находящихся на Запорожском направлении. ФОТО: Народный фронт в Запорожской области

Российские военнослужащие регулярно выполняют поставленные задачи в зоне проведения спецоперации. Бойцы стоят на защите мирных жителей Запорожской области, а граждане, в свою очередь, стараются помогать и поддерживать российских солдат.

Так, народный фронт привез помощь для десантников, находящихся на Запорожском направлении. Оборудование, материалы и обмундирование для бойцов собрали неравнодушные жители России.

"Привезли им такое необходимое оборудование и материалы. Пленка нужна для изоляции – сейчас сыро и холодно, а ребята постоянно меняют дислокацию. Это незаменимый, но, к сожалению, одноразовый материал", – рассказала руководитель Народного фронта Запорожской области Любовь Колесник.

Помимо пленки, бойцам передали газовые печи с баллонами, которые могут работать без электричества, а также спальные мешки, тепловые пушки и генераторы для поддержания тепла.

Как сообщалось ранее, для бойцов с Запорожского направления испекли около тысячи фруктовых пирогов ко Дню защитника Отечества. Крымские кулинары накануне гуманитарных выездов приготовили партию выпечки – около 1500 домашних пирогов, которые направили на Запорожское и Херсонское направление.

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Взято отсюда

27.02.2024