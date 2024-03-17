«ДПС от него в шоке»: новосибирский инженер построил дом на колесах своими руками – посмотреть на него приезжают даже из Италии

Новосибирский инженер построил дом на колесах за 1,5 миллиона рублей

Новосибирец потратил больше 2 лет, строя домик в гараже. Фото: Наталья ТИМОФЕЕВА

39-летний Андрей Тимофеев с юности занимался альпинизмом, часто ездил на природу, а зимой жил в пригороде. В 2018 году инженер задумался об ипотеке, но просчитал возможные расходы и понял: хватит только на полквартиры на окраине Новосибирска. Тогда-то Андрей и увидел в интернете картинки зарубежных домов на колесах и загорелся идеей построить такой же.

Андрей потратил на строительство 1,5 миллиона рублей. Фото: Наталья ТИМОФЕЕВА

– Мне нужен был не автотрейлер, а полноценный дом на колесах, в котором можно будет жить весь год. Летом я работал гидом, строителем, промальпинистом, а зимой просиживал вечера в гараже. Сначала сварил металлокаркас, утеплил его пенопластом, снаружи покрыл сайдингом. Сделал крышу, двери, стал разрабатывать интерьер, делал мебель, ставил печь. Все делал своими руками, – рассказал КП-Новосибирск Андрей Тимофеев.

Внутри дома настоящая квартира-студия. Фото: Наталья ТИМОФЕЕВА

Жена поддерживала проект Андрея, даже немного помогала ему. И через две зимы дом на колесах был готов! Внутри разместилась целая квартира-студия на пять спальных мест: кухня-гостиная с диваном-кроватью, дровяная печь с баком для нагрева воды, кухня с двумя газовыми плитками, двуспальная кровать, отдельный санузел с душем и биотуалетом. Отопление на солярке, а на крыше – солнечные батареи.

– Я женат уже 17 лет, у нас с супругой двое детей, вчетвером нам там уютно. На весь проект потратил около 1,5 миллиона рублей, это полквартиры в 2018 году, а сейчас столько стоит комната в общежитии в Новосибирске. На эти деньги я мог бы купить хороший европейский автотрейлер, но в нем нет уюта и души. В моем доме потолки высотой 3,5 метра, в печи тлеют дрова, на плите кипит чайник, – поделился инженер. – Таких автодомов в России не больше 10. Я строил свой дом для условий Сибири, мы ночевали при -47 и было тепло.

Водители и сотрудники ДПС в шоке, но все по правилам. Фото: Наталья ТИМОФЕЕВА

Андрей говорит, что теперь не променяет свой домик на квартиру даже в центре города. Сейчас он не только служит жильем, но и помогает зарабатывать: к примеру, Андрей катает в нем туристов по Чуйскому тракту на Алтае.

– Когда инспекторы ГИБДД впервые увидели домик на дороге, были в шоке! Но у меня все оформлено строго по закону: домик является грузом на прицепе, прикручивается на болты и снимается. Поднимаешь домкратом, ставишь на пеньки – и все. По габаритам не превышает 4 метров в высоту, весит 2,5 тонны. Так что сотрудники ДПС зашли внутрь, посмотрели и пожелали счастливой дороги, – улыбается Андрей Тимофеев.

Супруги путешествуют по Алтаю, а также сдают дом туристам. Фото: Наталья ТИМОФЕЕВА

Оказалось, что такой дом потянет почти любой джип, даже УАЗ-«буханка». Андрей ездит по трассе не больше 70 км/ч, и многие водители специально немного обгоняют его, чтобы успеть снять необычный домик.

– Теперь туристы из Москвы специально приезжают посмотреть домик, была даже девушка из Италии. А я уверен, что каждый может построить такой своими руками, было бы желание, – добавляет Андрей Тимофеев.

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Взято отсюда

18.03.2024