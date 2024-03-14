Дрожа от волнения она сказала “Да”: Ветеран СВО сделал своей девушке предложение на концерте SHAMAN

Ветеран СВО Азамат сделал своей девушке предложение на концерте SHAMAN

– В зале присутствует человек по имени Азамат. Он боец специальной военной операции, – вдруг сказал SHAMAN на своем недавнем концерте в столичном «Крокусе».

В зале зажегся свет, парень в светлом джемпере встал и сказал девушке рядом:

– Я тебя очень сильно люблю… Выходи за меня!

Зал взорвался ревом восторга.

Азамат Мамаев пошел на СВО, что называется, по зову сердца. Был пулеметчиком штурмовой группы. В бою был ранен, ему ампутировали правую ногу.

В госпитале раненым бойцам помогали волонтеры — отвлекали их от тяжких мыслей, водили в театр и на футбол. Среди волонтеров была Дарья — кстати, героиня документального фильма «КП» «Ты нужен!». Азамат пережил несколько операций, непростую реабилитацию. Он осваивал протез, заново учился ходить. А Даша все время была рядом.

За полгода общение переросло в нечто большее.

– У меня тряслись ноги, перед глазами была пелена, – рассказала Дарья о том, что пережила в на том концерте в «Крокусе».

Конечно, она сказала ему «да». После чего сначала SHAMAN, а потом и весь зал стали кричать «Горько!»

Взято отсюда

14.03.2024