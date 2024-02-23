«Ее толкнули – сразу перелом»: новосибирские врачи вернули «хрустальной» девочке возможность бегать

Новосибирские врачи вернули «хрустальной» девочке возможность бегать

Девочка родилась с «хрустальной» болезнью костей. Фото: Анастасия СИДЕЛЬНИКОВА /Предоставлено мамой ребенка

Шестилетняя Мира из Горно-Алтайска родилась с «хрустальными» костями: любой ушиб или падение вызывает переломы, а игра в догонялки становится экстримом. Врожденные пятна по всему телу добавляют проблем: прохожие боятся заразиться, а дети показывают пальцем. Мама во всем поддерживает девочку и оберегает, ведь женщина сама унаследовала «хрустальные» кости в пятом поколении. Как живет пятнистая девочка с «хрустальными» костями, которой недавно сделали сложную операцию, – в материале КП-Новосибирск.

Хрупкость костей передалась по наследству. Фото: Анастасия СИДЕЛЬНИКОВА / Предоставлены мамой ребенка

Мирославе Зяблицкой 6 лет. Девочка с детства борется с редкой генетической болезнью – несовершенным остеогенезом, при котором кости становятся хрупкими, как хрусталь.

– Это заболевание наследственное, шанс передачи ребенку 50/50, и никто не знает, когда оно себя проявит. Мира родилась с голубыми полосками в радужке глаз, это родовой признак болезни. После родов дочка сутки провела в реанимации, мне вынесли ее с алыми пятнами по всему телу. Хирург сказал, это еще одно заболевание, редкий вид дисплазии сосудов. Доброкачественный, но на всю жизнь, – рассказала КП-Новосибирск Юлия Зяблицкая.

Мира бегала, споткнулась и сломала руку. Фото: Анастасия СИДЕЛЬНИКОВА / Предоставлено мамой ребенка

Мама стала укреплять кости малышки, давать девочке больше кальция в смесях, но он не усваивался. Первый перелом случился в трехмесячном возрасте прямо на приеме у врача, который пытался поставить на ногу ребенка специальный корсет. В 2 года – новая травма: Мира споткнулась на бегу, упала и сломала ногу со смещением. В апреле пятилетняя девочка играла в догонялки в садике, ее толкнули – она сломала плечо. Через год снова случилось падение во время бега – и перелом плеча.

Врожденные пятна пугали прохожих, но ребенок не расстраивался. Фото: Анастасия СИДЕЛЬНИКОВА / Предоставлено мамой ребенка

– Я сама была такой до 18 лет, училась быть осторожной. Пока ты маленький, выход один – гиперопека родителей, сплошные запреты. Нельзя ни коньки, ни лыжи, ни командный спорт с мячом. В автобусе на ногу наступят – уже перелом пальца, на корте мячик отобьешь – тоже перелом. Велосипед – только трехколесный, никаких прыжков и самокатов, – перечисляет мама Юлия. – В апреле с Мирой поехали на детский день рождения, я отвлеклась на 10 минут, а она уже споткнулась и сломала руку. Зимой по улице ходим как по минному полю.

Девочка росла без комплексов и открыла в себе талант музыканта. Фото: Анастасия СИДЕЛЬНИКОВА / Предоставлены мамой ребенка

К переломам добавилась еще одна проблема: при рождении одна из ножек девочки была короче другой на 2 миллиметра. Врачи говорили, что это нормально, пройдет, но с каждым годом разница становилась все ощутимее. И к 6 годам девочка почти не могла бегать, только хромала. Юлия обратилась в НИИТО, получила квоту, и в феврале девочке сделали операцию.

Врачи НИИТО поставили телескопический штифт, убрав хромоту. Фото: Мария МОРСИНА / Пресс-служба НИИТО имени Я. Л. Цивьяна

– Травматолог Вадим Кожевников поставил Мире телескопический штифт в бедро, операция длилась около часа. Дочка сперва плакала и боялась, но сейчас уже пришла в себя и поняла, что теперь сможет полноценно бегать и танцевать. А пока придется потерпеть 6 недель в постели, чтобы кости срослись. Дочка обещала, как снимет гипс, обязательно разрисует его, – поделилась с КП-Новосибирск Юлия Зяблицкая. – От хрупких костей есть средство – памидроновая кислота, двоюродному брату в детстве ее капали. Это помогает организму усвоить кальций и уменьшить ломкость костей, хоть и не избавляет от болезни. Лекарство можно получить по квоте, но нужно пройти обследование, летом полетим в Москву.

Родители не отпускают девочку ни на шаг. Фото: Анастасия СИДЕЛЬНИКОВА / Предоставлено мамой ребенка

Есть шанс избавиться и от пятен на лице.

– Взрослые на них реагируют по-разному. Большинство смотрят по-доброму, жалеют девочку, но были и те, кто бестактно пялился, даже спрашивал: «Это не заразно?» Дети тоже спрашивали, пальцем тыкали. Мира – молодец, она всегда спокойно объясняет, что это родимые пятна. Хирург сказал, что пятна можно удалить лазером во взрослом возрасте. Так что верю, что со временем дочка станет совершенно обычным человеком, – добавляет мама девочки.

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Взято отсюда

23.02.2024