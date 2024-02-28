«Его бы заметили задолго до падения»: новый «метеорит над Челябинском» оказался всего лишь фейком

Астрофизик, доцент ЧелГУ Сергей Замоздра прокомментировал видео с летящим над Челябинском «метеоритом»

Сергей Замоздра — один из главных экспертов по теме Челябинского метеорита. Фото: кадр с видео, пресс-служба ЧелГУ. Коллаж: Сергей Зверев

Вечером 27 февраля в сети появилось видео с летящим над Челябинском метеоритом. Ролик якобы попал на видеорегистратор машины, проезжающей в центре города. Кто-то назвал это кометой, кто-то НЛО. Небольшой ролик быстро набрал тысячи просмотров и разлетелся по соцсетям. Оно и понятно: для Челябинска «метеоритная тема» всегда актуальна.

Однако почти сразу власти назвали это видео фейковым и призвали не верить увиденному — мол, кто-то просто решил выложить свое «компьютерное произведение» в сеть. Впрочем, многие жители это поняли сразу, ведь никаких звуков и вспышек за окном видно не было. А те, кто пережил падение метеорита в 2013 году, помнят: космический болид и мертвого разбудит, если прилетит.

Дабы окончательно развеять все сомнения, «Комсомольская правда» обратилась за комментарием к астрофизику, кандидату физико-математических наук, доценту кафедры общей теоретической физики ЧелГУ Сергею Замоздре. Сергей Николаевич был и остается одним из главных консультантов и экспертов по теме Челябинского метеорита.

— Болид нарисован. Ударная волна за секунду не дошла бы. Фейк 100 процентов. Такой «мультик» можно нарисовать едва ли не в самом простеньком редакторе какой-нибудь кисточкой, — комментирует Сергей Замоздра. — Если серьезно, то такой болид, крупный космический объект, приближающийся к Земле, и профессионалы и любители наблюдали бы задолго до его падения. Это во-первых.

Во-вторых, судя по «мультику», болид довольно крупный. Это не падающая с неба звездочка, которая гаснет на небосклоне. Обычно такие падающие звезды сгорают в атмосфере на высоте 80-100 километров, и звук от них не достигает Земли. Такой «болид», как в этом нарисованном видео, горел бы в атмосфере на высоте 20-30 километров, и ударная волна дошла бы до нас секунд за 20 и стала бы довольно мощной, сравнимой с той, что была 15 февраля 2013 года. Плюс должна была быть вспышка куда ярче, чем та, что недавно выложена в сети. И это еще раз доказывает фейковый характер видео. Болид нарисован и очень смахивает на «Челябинский метеорит». Видимо, этого и добивались «разработчики» этой графики.

15 февраля 2013 года настоящий метеорит упал в озеро Чебаркуль Челябинской области.

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Взято отсюда

29.02.2024