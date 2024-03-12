Энергетики подготовят физиков

«Россети» запустили новый профориентационный проект для школьников

Школьники за работой над энергетическим проектом. Фото: пресс-служба ПАО "Россети"

Физика как предмет теряет популярность: все меньше старшеклассников выбирают эту дисциплину на ЕГЭ и ОГЭ, предпочитая обществознание, информатику, биологию и историю. В результате сокращается число абитуриентов в технических вузах, где обязательно нужно сдавать физику. Чтобы изменить ситуацию и обеспечить себя кадрами, работодатели инициируют свои образовательные проекты. Один из недавних примеров – совместный проект электросетевой компании «Россети» и НИУ «МЭИ» по подготовке учителей физики для специального профориентационного курса.

О том, что такая проблема существует, на встрече с президентом в январе заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников. «Очень мало стали сдавать ЕГЭ по физике. Это отдельный разговор, мы пытаемся эту тему изучать», – сказал он.

По данным Рособрнадзора, физика выбыла из топ-3 популярных дисциплин ЕГЭ «на выбор», хотя еще совсем недавно прочно удерживала свои позиции. «На это влияет множество факторов – стереотип, что физика является самым сложным предметом, общее снижение интереса у детей к точным наукам. Нужны образовательные программы, которые привлекут ребят», – говорит учитель барнаульского лицея «Сигма» Таисья Костогруд.

Ученик энергокласса. Фото: пресс-служба ПАО "Россети"

Вернуть интерес

На уровне государства существуют проекты, которые призваны изменить ситуацию. Например, осенью прошлого года Минобрнауки совместно с Минпросвещения России открыли бесплатные курсы для будущих абитуриентов инженерно-технических специальностей.

Также с такими инициативами все чаще выступают работодатели, которые сталкиваются с нарастающим дефицитом сотрудников. По данным мониторинга Банка России, обеспеченность кадрами в конце прошлого года снижалась и обновила локальный минимум. Особенно остро проблема стоит в отраслях, где требуются высококвалифицированные кадры. Одна из них – электроэнергетика.

Ученики энергокласса из г. Ачинск. Фото: пресс-служба ПАО "Россети"

В этом году свои энергоклассы в школах открыла Группа «Россети». На первом этапе проект охватывает 14 регионов Сибири, Урала и Поволжья, в дальнейшем он может быть расширен.

«Энергоклассы – начальное звено нашей профориентационной цепочки. Мы хотим вернуть интерес ребят к физике, сделать образовательные программы, которые адаптированы к современным реалиям. При этом выпускники проекта, успешно сдавшие госэкзамены по физике, смогут претендовать на целевое обучение в вузах, а в дальнейшем – стать частью нашей команды», – говорит заместитель генерального директора – руководитель аппарата ПАО «Россети» Владимир Харитонов.

Партнером компании стал ведущий энергетический вуз страны – НИУ «МЭИ». На его базе была организована подготовка педагогов, которые ведут энергоклассы. «Собрав учителей в аудиториях университета, мы увидели большой интерес к проекту. Мы все хотим сделать физику как предмет более увлекательной. При этом программа энергоклассов составлена таким образом, чтобы не повторить, а дополнить школьный курс», – говорит директор Института электроэнергетики НИУ «МЭИ» Владимир Тульский.

Ученики энергокласса из г. Санкт-Петербург. Фото: пресс-служба ПАО "Россети"

Первыми учениками новых энергоклассов стали почти 300 девятиклассников. Для них организованы познавательные лабораторные работы, различные активности для полноценного знакомства с энергетической отраслью. «Совместно с «Россети Волга» мы провели выездные экскурсии в Самарский строительно-энергетический колледж им. Мачнева и на подстанцию, построенную для электроснабжения стадиона «Самара Арена», – рассказал учитель физики образовательного центра «Южный город» Максим Зинков.

От теории к практике

Идею о том, что такие мероприятия позволяют подогреть интерес к учебе, поддерживают и главные участники процесса – школьники. «В восьмом классе мы проходили тему электричества. Уже тогда я подумала, что могу связать будущее с энергетикой. Но все же нужно больше информации, практических занятий, чтобы школьники могли познакомиться с возможной профессией», – говорит Евгения, которая учится в «Южном городе». «Еще хотелось бы больше интерактива – викторин или каких-нибудь игр, связанных с физикой», – добавляет девятиклассница Софья из пермской школы №1.

Энергокласс, Самара. Фото: пресс-служба ПАО "Россети"

Схожие идеи как раз закладывались в программу, разработанную для школьных энергоклассов, говорит Владимир Тульский. Учителя должны устраивать занятия по принципу «физика простыми словами», только это поможет возродить интерес к этой науке. При том, что «с другой стороны» парт на это спрос очевидно есть. «Электричество – один из самых важных аспектов нашей повседневной жизни. В современном мире буквально все зависит от электричества. Но я бы хотел, чтобы мне объяснили не только теорию. Мне интересно, насколько можно оптимизировать все процессы, чтобы понять свои возможности в этой отрасли», – говорит учащийся пермской школы №1 Никита.

Именно такие увлеченные ребята могут составить будущее не только энергетики, но и вообще любой технологически сложной отрасли. «Безусловно, вопрос популяризации физики и инженерных знаний – это та проблема, которую невозможно решить быстро. Это долгий процесс. И если мы будем очень стараться, то через три-четыре года сможем увидеть позитивные изменения. Таких сроков не нужно бояться – это действительно длинный путь. Но мы понимаем, что это крайне важный вопрос: или мы сумеем донести до школьников и их родителей, что за этим будущее, или у нас будут усугубляться проблемы, в том числе с экономикой», – отметил помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, обращаясь к участникам прошлогоднего Всероссийского съезда учителей физики.

Школьники на форуме "Российская энергетическая неделя. Фото: пресс-служба ПАО "Россети"

Взято отсюда

12.03.2024