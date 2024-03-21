Если завтра Запад отключит нам смартфоны: эксперт рассказал, что делать

Эксперт цифровой экономики Клименко посоветовал создать облако для важных данных

Технически Apple и Google действительно имеют возможность отключить в России айфоны и смартфоны на Android

Уже который день российские владельцы смартфонов не могут спать спокойно: а вдруг они и правда в один ужасный день превратятся в «кирпичи» и что ж тогда делать?

Технически Apple и Google действительно имеют возможность отключить в России айфоны и смартфоны на Android — подтвердили журналистам уже и в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Это можно сделать по тому же принципу, по которому блокируются краденые гаджеты. Айфон таким образом реально заблокировать полностью, с потерей всех данных, которые хранились на устройстве. Со смартфонами на Android попроще — данные с них извлечь возможно. Но работоспособность самого гаджета восстановить сложно — потребуются перепрошивки и серьезные вложения.

Впрочем, в Роскачестве, как и опрошенные kp.ru эксперты, сомневаются, что Apple и Google пойдут на такой шаг. Это слишком серьезные репутационные потери, против компаний могут быть в массовом порядке поданы иски – в лицензионных соглашениях подобные «геополитические» основания для блокировки проданных смартфонов не прописаны.

ВЕРОЯТНОСТЬ — КАК ПАДЕНИЯ АСТЕРОИДА

– Технически такая возможность действительно существует. Как, например, и с автомобилями Tesla, которые по Москве уже тоже ездят. И с любым станком, к которому есть дистанционный доступ через интернет, тоже может быть отключен. Поэтому ничего революционного в этих заявлениях про превращение смартфонов в «кирпичи» нет, это вопрос нашего личного беспокойства, – заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. – Лет 15 назад эта тема вообще бы никого не заинтересовала. А сейчас у нас в телефоне все — от банка до переписки с женой. В целом тут скорее разговор идет о степени вероятности. Может у вашей машины отвалиться колесо? Может. Но стоит ли об этом сейчас беспокоиться?

По словам Германа Клименко, с Apple и Google ситуация действительно несколько отличается. Apple — владелец и железа, и операционной системы. Поэтому айфоны в «кирпичи» превратить проще. А Google — это только система Android, причем разных версий. Поэтому прямо все телефоны на Android сразу отключить не получится, все будет зависеть от деталей.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

– Но это все равно сравнимо с ожиданием, что вот- вот астероид на Землю упадет, – говорит эксперт. – Хотя если б мне десять лет назад сказали, что могут отключить Visa и MasterCard, я б тогда сказал, что это невозможно. Это же деньги, кровь экономики. Но это стало возможным. И все же более вероятно не полное отключение, а постепенное ущемление. То есть отключение все большего количества каких-то сервисов, доступных со смартфона. Как сейчас отключены платежи по международным системам.

ГДЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СМАРТФОНЫ

Этот вопрос возникает при каждом новом повороте темы про превращение айфонов и другой техники в «кирпичи».

Как говорит Герман Клименко, наши отечественные смартфоны на системе «Аврора» и «Р-ФОН» «полузапущены». Смартфон на «Авроре» можно даже купить, но там пока ограниченный набор функций.

– В чем проблема с тем, чтобы сделать свой собственный российский смартфон со своей российской операционкой? С одной стороны, никаких проблем. Но с другой — если говорить про «все свое», это тысячи маленьких заводиков и маленьких конструкторских бюро. Это поэтапная история, которая не может быть решена за один день. И это миллионы человеко-часов и сотни тысяч людей – а пока у нас нет ни того, ни другого. Поэтому мы можем двигаться только поэтапно. Что-то научились делать — двинулись дальше, – комментирует ситуацию с российскими смартфонами председатель совета Фонда развития цифровой экономики.

– Самое важное, что надо сделать, – завести себе облако (облачный сервис для хранения данных — Ред.), куда скинуть все данные, – рекомендует Герман Клименко. – У меня их три. По старому пользуюсь dropbox, но есть облако от Вконтакте и от Яндекса. Это, конечно, сильная паранойя, но у меня уже были пару раз сбои, поэтому решил сделать вот так. Поэтому пользуйтесь, чем пользовались, но сохраните данные в облако. И купите какой-нибудь самый простой китайский телефон — из серии noname — пусть лежит где-нибудь рядом на всякий случай.

Новые «февральские» санкции: чем они грозят экономике России

Взято отсюда

22.03.2024