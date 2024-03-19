Газеты и журналы возвращаются на прилавки супермаркетов

Коммерческий директор «КП» Ирина Дегтярева: мы готовы сами привозить «Комсомолку» в магазины!

Газеты все еще не доходят до покупателей в некоторых розничных магазинах

– На прилавки всех российских магазинов необходимо вернуть газеты и журналы для обеспечения свободного доступа к традиционным отечественным СМИ! – заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на совещании, которое прошло чуть больше месяца назад.

Совещание было посвящено распространению печатных СМИ в розничных торговых сетях. Там стало сокращаться количество и ассортимент печатных изданий.

И вот во вторник в Минпромторге прошло еще одно совещание представителей печатного мира и торговли. Лед тронулся.

– По каждой сети мы увидели значительные подвижки, – рассказал KP.RU гендиректор компании «Кардос» (распространение печатной продукции) Олег Бережной. – Но работы впереди очень много. Главное, удалось наладить диалог. Нам говорят: такие-то издания не будем брать. А мы объясняем, что эти издания сейчас важны для патриотического воспитания. Вот так и находим взаимодействие. Где-то создаем такие условия, чтобы сетям было выгоднее заводить к себе новые издания. В общем, стремимся принимать решение, устраивающее всех.

Выигрывают здесь, действительно, все. И читатель, который получает удобную возможность купить газету. И розничная торговля, которая зарабатывает прибыль. И газета, ведь как только появляется новая точка продажи, подрастает и тираж.

Тем не менее, газеты все еще не доходят до покупателей в некоторых розничных магазинах – причем, не только в маленьких городках, но и в «миллионниках». По словам заместитель генерального директора «Комсомольской правды» Ирины Дегтяревой, проблема не только в торговле. Но и в том, что порой нет достойных дистрибьюторов (торговых посредников, – Ред.), которые взялись бы за развитие продаж в супермаркетах.

– Но мы не можем оставить своих читателей, – говорит Ирина Дегтярева. – Поэтому в тех городах, в которых нет дистрибьюторов или нет с их стороны желания распространять прессу, мы будем это делать самостоятельно. Привозить газету в магазины, объединяться с другими издателями, у которых есть такой же интерес, как у «Комсомольской правды» и самостоятельно строить логистические маршруты, сотрудничать с ретейлом. Сейчас «Комсомолка» этим занимается.

Взято отсюда

20.03.2024