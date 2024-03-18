Глава Кузбасса Сергей Цивилев: Беспрецедентное количество голосов в поддержку президента – это показатель доверия народа

Регион занял второе место в России по активности избирателей: явка на выборах составила рекордные 96,4%Ксения БОГДАНОВА

Владимир Путин набрал в Кузбассе 95,72% голосов, его поддержали 1,7 миллиона человек

Кузбасс среди регионов-лидеров, активнее всего голосовавших на выборах президента России. Явка составила 96,41% – это второй результат по стране. Одним из первых в области проголосовал губернатор Сергей Цивилев. Глава региона подал пример почти двум миллионам избирателей Кузбасса, явившись в пятницу утром на избирательный участок в Кемерове.

Уже предварительные результаты подсчета голосов вечером 17 марта подтвердили лидерство действующего президента. В понедельник областной избирком подвел окончательные итоги выборов: Владимир Путин набрал в Кузбассе 95,72% голосов, его поддержали 1,7 миллиона человек. Кузбассовцы доверили свое будущее президенту, выбрав его на новый срок.

Губернатор Сергей Цивилев поздравил Владимира Путина с убедительной победой, направив главе государства правительственную телеграмму.

«Беспрецедентное количество голосов в Вашу поддержку – это показатель доверия многонационального народа и благодарность за Ваш огромный вклад в укрепление российской государственности. В исторические дни марта 2024 года абсолютным большинством голосов кузбассовцы вместе со всей страной выбрали своего Президента! Убежден, что вместе мы преодолеем любые трудности на пути к мирному и стабильному будущему, к величию и процветанию Родины. Кузбасс всегда с Вами!», – написал Сергей Цивилев.

Губернатор также обратился к кузбассовцам и поблагодарил всех, кто пришел на избирательные участки.

«На выборах президента России мы все вновь продемонстрировали единство и сплоченность. Спасибо всем, кто обеспечил безопасность и прозрачность проведения голосования. Кузбасс с честью выдержал этот серьезный экзамен. Спасибо каждому, кто выполнил свой гражданский долг и проголосовал. Благодаря нашей сплоченности страна сохранит курс на развитие и станет еще сильнее. Общими усилиями мы сделаем Россию сильной, процветающей, сбережем наши традиции и ценности», – подчеркнул губернатор.

Губернатор Сергей Цивилев одним из первых в регионе проголосовал на выборах президента. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

«В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ ЛЮДИ СПЛОТИЛИСЬ ВОКРУГ ПРЕЗИДЕНТА»

Все три дня за ходом выборов в Кузбассе следили более 4,5 тысяч общественных наблюдателей. Никаких нарушений и скандалов во время голосования зафиксировано не было. Приехавшие в регион наблюдатели единодушно отмечают высокую организацию выборов и приподнятую атмосферу, царившую на избирательных участках. По словам председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, представителя ЛДПР Алексея Диденко, люди шли на выборы, как на праздник.

«Мы с коллегами посетили несколько избирательных участков. Я проголосовал в 1-ой гимназии в Кемерове и лично увидел, как все организовано. Мог проголосовать дистанционно, но ноги сами несут на избирательный участок. В Кузбассе атмосфера праздника, сплочения и солидарности чувствуется как ни в одном другом уголке нашей страны. Здесь в целом, конечно, высокий уровень организации. Нарушений нет», – рассказал Алексей Диденко.

По мнению экспертов, на результат выборов в Кузбассе во многом повлияли внешние и внутренние обстоятельства, в которых сейчас живет Россия. Руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверен, что высокая явка была ожидаема для региона.

«В первую очередь из-за консолидации вокруг фигуры президента. На что работают внешнее давление и внутренняя ситуация, которая заведомо улучшается. Сегодня для людей президент – это не просто символ России и не просто даже лидер страны, а символ свободы и независимости, живое воплощение нашего суверенитета. Поэтому люди, конечно, идут и голосуют. Они понимают, что от сегодняшних выборов зависит очень многое», – комментирует Дмитрий Журавлев.

На избирательных участках царила по-настоящему праздничная атмосфера. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

С этим мнением согласна и председатель Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова Она напомнила, что в 2018 году на выборах президента России явка также была высокой и составила более 83%.

«В условиях внешнеполитического давления на страну, на избирателей и их свободный выбор, в гражданском обществе возникает еще большее сплочение. Участвуя в выборах, люди выражают свои патриотические чувства. Такую тенденцию мы наблюдаем в целом по всей стране», – подчеркнула Алена Булгакова.

По словам аналитика Центра экспертного сопровождения политических процессов Петра Колчина, люди шли на избирательные участки, зная, что их голос – это голос за свою страну.

«Для многих это был голос в поддержку специальной военной операции и наших бойцов на передовой, против киевского режима и НАТО, которые хотели всячески дискредитировать эти выборы», – отмечает эксперт.

Многие кузбассовцы голосовали за семейную политику, которую проводит государство, в том числе в Год семьи.

«Это все стало очень сильным мотивационным фактором, и мы видим буквально рекордную явку. Кузбасс показывает не только Сибирскому федеральному округу, но и всей России пример ответственного электорального участия в жизни страны», – подчеркнул Петр Колчин.

С ним согласен и депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по информационной политике Олег Матвейчев. Он отмечает, что жители Кузбасса и всей Сибири, как всегда, во время исторических событий в России, проявили себя как крепкий, надежный тыл государства.

«И сейчас, в условиях СВО и гибридной войны, которая развязана против нашей стороны, сибиряки демонстрируют волю, решимость и показывают, что на них можно опереться. Никто не отсиживается в стране, это очень важная черта характера. Кроме того, у экономики Кузбасса своя специфика, много промышленных предприятий: угольных, металлургических и других — это очень большие коллективы, сплоченность и дисциплина. Работа избиркома тоже была организована четко, дошли до каждого: люди знали о трехдневном голосовании и о том, как голосовать. И, главное, люди здесь привыкли участвовать в выборах, во многих семьях это традиция. Поэтому результат очень мощный», — делает вывод политолог и депутат Олег Матвейчев.

Эксперты отмечают связку команды губернатора с федеральной властью и особое внимание президента к региону. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

«ЭТО ПРОМЫШЛЕННЫЙ КРАЙ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ ХАРАКТЕРНО ЧУВСТВО ЛОКТЯ»

Еще один фактор, обеспечивший рекордную явку в регионе, – это традиционно высокая электоральная активность его жителей. Кузбассовцы всегда ответственно относились к важным для страны решениям и демонстрировали сильную гражданскую позицию.

«Кузбасс традиционно демонстрирует высокую явку, это характерно для местной политической культуры. Это промышленный, заводской край, для людей характерно чувство локтя и консолидации. И сейчас, когда на страну оказывается такое колоссальное давление, эта консолидация проявляется наиболее ярко – люди сплачиваются, что во многом и объясняет такую высокую явку», – считает генеральный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.

Кузбасс систематически задает тренды по активности избирателей и высоко поднимает планку для других регионов, отметил гендиректор Института коммуникационного менеджмента, политолог Вадим Сипров.

«На выборах в сентябре 2023 года (когда в регионе выбирали губернатора и депутатов Законодательного собрания – Ред.) Кузбасс тоже показал топовый результат по явке. Вероятно, эти показатели связаны с тем, что регион промышленный, угледобывающий, а шахтеры всегда были активными избирателями. Регион держит марку, он показывает, что ответственен за судьбу своей страны. Видимо, эта тенденция продолжится и в дальнейшем», – считает Вадим Сипров.

«ВЫСОКАЯ ПОДДЕРЖКА ПУТИНА В КУЗБАССЕ – РЕЗУЛЬТАТ ОСОБОГО ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА К РЕГИОНУ»

Серьезным стимулом для кузбассовцев прийти на избирательные участки также стала убежденность в том, что жизнь в регионе с каждым годом меняется к лучшему. Об этом рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. По его мнению, команда губернатора Сергея Цивилева демонстрирует высокое качество управленческой работы.

«Высокая явка жителей Кузбасса связана не только с осознанием важности этих выборов, но и является оценкой работы местных властей и губернатора Кузбасса, который одним из первых пришел на избирательный участок, показав жителям региона пример гражданской ответственности», – отметил Потуремский.

Это мнение подтверждает и политолог, эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов: «Там, где губернатор лучше справляется со своими обязанностями, и за президента голосуют больше, это очевидно. В целом очевидно, что Кузбасс развивается, губернатор Цивилев ведет себя активно, поэтому результат Владимира Путина там лучше, чем в среднем по стране».

В качестве еще одного важного показателя эксперты называют связку команды губернатора с федеральной властью и особое внимание президента к Кузбассу. Количество решений главы государства и правительства страны, принятых в интересах региона за последние годы, существенно выросло. А масштабные федеральные проекты, которые реализуются в Кузбассе, очень влияют на качество жизни людей.

По поручению Владимира Путина была принята и будет продлена до 2030 года программа социально-экономического развития региона. При поддержке главы государства в области реализуются серьезные культурные, спортивные, образовательные и инфраструктурные объекты. Все это не могло не отразиться на результатах выборов, считает руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«С одной стороны, электоральная традиция, с другой – постоянное внимание федерального центра к региону. Шесть раз президент принимал главу Кузбасса, дважды приезжал сам. Утверждена программа социально-экономического развития региона, в рамках которой реализуется множество масштабных экономических, социальных проектов. Это все приносит свой результат. Люди видят, отмечают и надеются на продолжение этой политики. Поэтому голосование за Владимира Путина было голосованием не только в знак благодарности – это было голосование надежды. Надежды на то, что регион будет развиваться и дальше, что поддержка будет оказываться, и жизнь людей меняться», – говорит Михаил Мамонов.

Аналитик Петр Колчин особо отмечает, что традиционно сильный своей промышленностью Кузбасс за последние годы стал не только угольным сердцем России, но и крупным культурным, туристическим и научным центром.

«Он развивается, причем не только по уже привычным направлениям, таким как угольная отрасль или металлургия, но и в части культуры, туризма, науки, заметно меняется социальная инфраструктура. Люди видят, что регион растет, богатеет, крепнет во многом благодаря программам федерального уровня. Жители Кузбасса поддерживают эти тенденции и своим голосом благодарят страну за возможность жить все в лучших условиях с каждым днем», – резюмировал Петр Колчин.

Взято отсюда

19.03.2024