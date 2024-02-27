«Готова родить еще пятерых»: на Урале мать шестерых детей попросила у президента новое жилье

На Урале многодетная семья попросила у президента новое жилье

Семье не одобряют ипотечный кредит. Фото: предоставлено Светланой Васильевой

Многодетная семья Васильевых из Талицы записала видеообращение к президенту Владимиру Путину и к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Они просят у властей новый дом и минивэн. В обмен готовы отдать государству свой старый дом и подержанную легковушку. «КП-Екатеринбург» поговорила с 28-летней Светланой, чтобы узнать, почему она выступила с такой инициативой.

У Васильевых подрастают шестеро детей: 10, 9, 8, 6 и 4 лет. Самому маленькому члену семьи всего полгода.

У семьи есть свой земельный участок, но строительство дома им не по карману. Фото: предоставлено Светланой Васильевой

У Васильевых есть дом в деревне Мохирева под Талицей, купленный на маткапитал. В 2021 году им, как многодетной семье, выделили земельный участок, расположенный там же. Правда, сейчас Васильевы ютятся на съемном жилье в Талице. Говорят, в городе им жить удобнее. Там дети посещают школу, секции и детсад.

– У меня есть деловое предложение к государству. Нашей семье не одобряют ипотеку из-за низкого дохода. Поэтому я готова отдать государству свой старый дом и подержанную иномарку (речь о Hyundai Accent 2008 года. – Прим. Ред.) в обмен на новый дом в рассрочку. Чтобы поместиться нам хватит и 70 квадратных метров. В Талице такой дом обойдется в 5-7 миллионов рублей. За него я готова выплачивать по 20 тысяч рублей ежемесячно. Эта та сумма, которую мы можем себе позволить, чтобы гасить рассрочку, – объясняет Светлана.

При этом женщина утверждает, что собирается рожать еще.

– Я могу поднимать рождаемость раз в год. Готова родить как минимум еще пятерых, а то и семерых детей. Это будущее страны, наши защитники, которые знают, что такое честь и достоинство, – считает Светлана.

Она собирается попасть на личный прием к губернатору Евгению Куйвашеву, чтобы рассказать об инициативе и заручиться поддержкой главы региона.

При этом Светлана говорит, что денег на воспитание детей ей и мужу хватает. Дополнительная поддержка от государства не требуется, говорит Светлана.

Ее супруг занимается ремонтом квартир и домов, а женщина полностью посвящает себя воспитанию детей.

– Пособия уходят на обычную еду, без изысков. Фрукты, овощи, мясо, молочные продукты. В сезон нас кормит, в том числе, и огород. Дети нам помогают копать картошку, собирать ягоды. На продукты пособий нам хватает. А вот на покупку одежды и мебели уже зарабатывает муж. Немалую часть средств мы тратим на развивающие занятия для детей и спортивные секции, – уточнила Светлана.

Мама уверяет, что справляется с воспитанием детей сама. Фото: предоставлено Светланой Васильевой

Помимо жилья семья нуждается в транспорте – на Hyundai Accent всех детей не перевезти. Поэтому Васильевы мечтают о минивэне.

– У нашего авто пробег более 280 тысяч километров. Если оно перестанет ездить, не знаем, как будем перемещаться, – вздыхает Светлана.

Младшему сыну всего полгода. Фото: предоставлено Светланой Васильевой

После того как женщина опубликовала обращение к правительству у себя на странице в соцсети, то столкнулась с волной негодования. Но многодетная мать старается не обращать на это внимание.

– Я выше всего этого. Людей удивляет, что мы не боимся обратиться к властям. Они и не знали, что так было можно. Пускай лучше следят за собой, а не высказываются в мой адрес, – говорит Светлана.

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Взято отсюда

28.02.2024